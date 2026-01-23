Morcín saca las armas por Peñerudes: el Alcalde exige al Principado que inicie las obras para estabilizar el Torreón Medieval

Es uno de los monumentos más importantes de las Cuencas. Una construcción medieval que da buena cuenta de la historia del concejo de Morcín, y cuya supervivencia lleva años en riesgo. Como ocurriese en el concejo de Aller con la torre de Soto, el Torreón de Peñerudes, ubicado en el municipio morciniego, corre un grave riesgo de derrumbe desde hace años. El pasado marzo, el Principado anunciaba una inversión de medio millón de euros para su estabilización. Pero diez meses después, la vida sigue igual. Y el alcalde de Morcín, Mino García, exige que el proyecto se ponga ya en marcha antes de que sea tarde y la torre se convierta en una amasijo de escombros.

García explica la situación actual en la que se encuentra el proyecto. "Patrimonio Cultural se puso en contacto con nosotros hace algo más de medio año, y nos dijeron que con el presupuesto que tenía no les llegaba para arreglar el Torreón y construir los accesos para subir la maquinaria", señala García. Fue entonces cuando el Consistorio morciniego, entendiendo también que la construcción es un bien cultural municipal, se ofreció a realizar desde la administración local los caminos vías para que las máquinas pudieran llegar a la zona. "Quedamos en que algún responsable de la obra vendría al Ayuntamiento a explicarnos el proyecto, el tipo de maquinaria y material que tienen que subir, y decidir así cuál sería el mejor acceso, ya que hay más de una opción", apunta el Alcalde.

Reunión

Sin embargo, desde hace medio año por el Ayuntamiento no ha aparecido nadie. "Nosotros lo tenemos todo dispuesto para que en cuanto se nos diga lo que van a hacer, empezar a trabajar para habilitar los accesos", señala García. Respecto a esa citada falta de presupuesto para acometer desde el Principado todo el proyecto, el regidor morciniego sospecha que "cuado echaron cuentas, lo hicieron en base a una actuación muy escasa para lo que finalmente van a tener que hacer para estabilizar el Torreón".

Ganado en torno al torreón de Peñerudes. / A.P.P.

Ante esta situación, y con medio millón de euros parados, el Alcalde tiene claro que hay que dar un paso adelante y que el Principado debe de agilizar las obras. "Llevamos meses insistiendo a Patrimonio Cultural que hay que apresurar, no vaya a ser que tengamos un problema de verdad con el Torreón", apunta García. Por ello, exige que a la mayor brevedad se produzca la reunión para que desde el Ayuntamiento se ponga a habilitar los caminos de acceso para que se pueda llevar adelante la obra.

Bienes

El torreón de Peñerudes es una de las siete construcciones de los valles mineros que todavía quedan en la Lista Roja de Patrimonio de la asociación conservacionista Hispania Nostra. Tras las salidas de la allerana Torre de Soto, que tras su arreglo pasó a la lista verde (en la que se incluye el patrimonio recuperado), y la inclusión en la lista negra (de patrimonio perdido) del antiguo parque sindical de La Felguera, aún se alerta de más de media docena de bienes en peligro. Se trata del Palacio de los Faes (Carabanzo, Lena), los terrenos de Nitrastur (Langreo), el sanatorio, la botica y la escuela de niñas del poblado minero de Bustiello (Mieres), parte del conjunto de la antigua Fábrica Siderúrgica y el conjunto ferroviario de Vega (ambas en La Felguera, Langreo), y la Ermita Nuestra Señora de Ricao (Caleao, Caso).