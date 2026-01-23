Semanas de risas aseguradas en Langreo: comienza el ciclo de teatro costumbrista en el teatro de La Felguera
La primera obra, este día 24 de enero, será "Porque lo digo yo", que lleva a escena el grupo Teatru El Hórreo
El XXIII Ciclo de Teatro Costumbrista Asturiano vuelve a Langreo con la colaboración de la Fundación Marino Gutiérrez. La programación se extiende desde este sábado 24 de enero, con la representación de "Porque lo digo yo", de Teatru El Hórreo, hasta el 21 de marzo, con la entrega de premios. Habrá todo tipo de comedias, dramas y sainetes, todo ello "con la típica socarronería asturiana".
El ciclo arranca con enredos y disputas, este sábado 24. El Grupo Teatru El Hórreo presenta "Porque lo digo yo", una obra que narra las peripecias de un ciudadano que acude al juez de paz para solucionar asuntos pendientes, solo para ver cómo todo se complica irremediablemente.
El 31 de enero el Grupo Teatru Carbayín y su "Por un puñáu de castañes", exploran las chispas que saltan entre un cura de ideas izquierdistas y un alcalde conservador a pocos días de la procesión del pueblo.
Febrero
En febrero estarán los clásicos conflictos familiares, con La Compañía Asturiana de Comedias, el día 7, recuperando sus orígenes con "Tres Sainetes": "Los figos de San Miguel”, "La declaración" y "Pitición de manu”. El 14 de febrero el Grupo Teatru Rosario Trabanco pone en escena "Conceyu Familiar", una obra "que trata sobre un tío soltero que convoca a sus sobrinos interesados en su herencia".
El 21 de febrero llega el turno de "¡Al Loro!", del Grupo Teatru San Félix de Valdesoto. Una historia cómica sobre el abandono de los mayores, donde un golpe de fortuna cambia la rutina de la familia. Culmina febrero el día 28 con el Grupo Teatru Santa Bárbara presentando "Camín de Santiagu". Esta pieza combina crítica social y comedia, centrándose en las expectativas y conflictos que genera la apertura de un albergue de peregrinos en un pequeño pueblo.
Marzo
Marzo trae estrenos, como el del 7 de marzo de Les Filanderes, que presentan "Les Olímpiques", una comedia donde una asociación de mujeres de Langreo decide participar en los Juegos Olímpicos como delegación independiente. Cerrará las representaciones Carmen López Teatru el día 14 con la obra "¿Tratu o Trucu?", una historia llena de interrogantes y personajes típicos.
La gala final y la entrega de premios del ciclo de teatro costumbrista se celebrará el 21 de marzo y estará conducida por el Grupo Teatru Padre Coll, que además de hacer entrega de los galardones, representará los cortos "Coses Nuestres" de Fernando Valle Campal, que incluye las piezas "Los ninis", "Estoy hasta la peineta" y "Anécdotas".
Todas las funciones tendrán lugar los sábados a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera, con un precio de entrada de 5 euros. Las entradas ya están a la venta en taquilla –jueves y sábados a partir de las 18.30 horas hasta el inicio del espectáculo-. También se podrán adquirir en la web de unientradas.es.
