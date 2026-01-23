El turismo de Mieres, a pedales: este es el programa para captar visitantes presentado en Madrid

La segunda edición del "Reto Territorio Minero" fue protagonista de la presentación de Mieres en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde se explicaron los detalles de este producto turístico y deportivo "inédito" y que en su primer año, el 2025, sumó casi 200 participantes de distintos puntos de España. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, presentaba la iniciativa asegurando que este desafío "ha sido un éxito y que en 2026 volverá a convertirse en la excusa perfecta para disfrutar de Mieres y todo lo que el concejo ofrece".

El regidor indicó, durante su presentación en el stand del Principado de Asturias en la feria madrileña, que "Mieres tiene mucho que ofrecer: tenemos una naturaleza que sorprende, una gastronomía que conquista y un patrimonio minero que está cargado de futuro". Así, aseguró que el municipio está apostando por programas y recursos "audaces e innovadores", algo que ejemplificó con "el Pozu Santa Bárbara, Bocamina, o este Reto Territorio Minero".

Oportunidades

Álvarez indicó durante su ponencia que "Mieres es un lugar con enormes oportunidades y queremos aprovecharlas todas", y eligió a los vecinos del municipio "como parte esencial de lo mejor que tiene el concejo". "Nunca nadie nos ha regalado nada. Por eso estamos peleando duro para apostar por la innovación, ofrecer nuevas ideas y lanzar nuevas iniciativas", dijo el Alcalde, que indicó que en el municipio "pasado y futuro van de la mano".

El Coro Minero de Turón, junto al regidor y miembros del resto de grupos municipales, en Fitur. / Cedida a LNE

En poco más de dos semanas, la Casa de Cultura de Mieres acogerá la entrega de premios a los ganadores de la primera edición del Reto Territorio Minero. Un desafío que consiste en dos rutas, que discurren por el entorno de los montes Llosorio y Polio. Entre ambas suman 70 kilómetros de distancia y 2.600 metros de desnivel, que los participantes deben realizar en el menor tiempo posible, sin límite de intentos. En total, en su primera edición, 179 personas se sumaron al Reto, que inicia ahora su nueva andadura "promocionando el territorio y promoviendo la práctica deportiva de una forma inédita y novedosa".

"Reto Territorio Minero combina ciclismo de montaña, tecnología y estrategia y es una muestra de la apuesta por la innovación del Gobierno de Mieres", indicó el Alcalde, que aseguró que "la primera edición fue exitosa, algo que prueba que más del 50% de las personas participantes eran de fuera del concejo, en su mayoría del resto de municipios asturianos, y un 7% de otras comunidades autónomas".