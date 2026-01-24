El colegio Vega de Guceo suma apoyos: el Ayuntamiento de Mieres exige a Educación que recule y mantenga las unidades del centro

Recogida de firmas, protestas a nivel individual y presión social son los ingredientes que desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Vega de Guceo, en Turón, ponen en la olla para frenar la supresión de una unidad de Educación Infantil en el centro escolar. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa la eliminación de una de las clases del primer ciclo escolar, al entender que no hay alumnos suficientes, algo a lo que el AMPA se opone. Y horas después de hacer pública su postura, ya han recibido los primeros apoyos: el Gobierno local de Mieres también ha mostrado su rechazo a la medida del Principado, a quien exige que recule.

Fue la concejala de Educación, Belén Alonso, la que ha salido al paso ante el planteamiento de la Consejería de suprimir una unidad de Infantil en Vega de Guceo. La edil reclama que se rectifique, y a su vez muestra su apoyo a las familias y al propio centro: "comprendemos y compartimos su preocupación ante una decisión que consideramos precipitada y no compartimos". La concejala, además, recordó que el centro sigue sumando nuevos alumnos.

Incremento

En esa línea, desde el Gobierno de Mieres indicaron que "en los últimos años se está produciendo una llegada continua de nuevo alumnado a lo largo de curso que proviene de otras comunidades autónomas y otros países". En esa línea, señalan las fuentes municipales, este goteo de alumnado "es constante, y no se puede ignorar". Vienen a justificar la permanencia del aula en que, aunque en septiembre haya un número de alumnos inferior al ratio previsto, a lo largo del año la matrícula se va incrementando con bastantes niños que llegan a vivir a Turón.

También defiende Belén Alonso los recursos humanos que se perderían en el Vega de Guceo. "Esta decisión supone perder dos docentes: un puesto de maestro y otro de apoyo. Y esto provoca una importante pérdida de recursos educativos", aseveró. "Creemos que la Consejería tiene que rectificar, y no puede olvidar que en las Cuencas Mineras tenemos mucho alumnado vulnerable que necesita recursos y medios", finalizó señaló la concejala de Educación mierense.

Preocupación

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio turonés explicaba este viernes a LA NUEVA ESPAÑA su "firme preocupación" ante la supresión de la unidad de tres años. Entienden que esta medida obligaría a fusionar a la clase de niños de cuatro años, con el curso superior o bien con el inferior. Entienden las familias que la medida "supondría un grave perjuicio para la calidad educativa, especialmente en una etapa clave que requiere estabilidad, continuidad pedagógica y atención individualizada".

Destacan además que el centro "el centro cuenta con alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)", y que la atención de estos pequeños se vería comprometida tanto a reducirse una unidad como también con la probable reducción del profesorado.

Y en sintonía con lo expresado por el Ayuntamiento de Mieres, desde el AMPA señalan que la zona de Turón está incrementado paulatinamente su población, y que en los últimos años se está viendo como muchos alumnos llegan fuera de plazo o con el curso ya empezado, por lo que se prevé un aumento de matriculación para los próximos años.