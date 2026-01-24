Dolor en Langreo por Vicente Gutiérrez Solís, "un referente" político y vecinal: "Se va una persona imprescindible, un referente que soportó represión, cárcel y tortura"

Asturias, y la democracia en España en general, ha perdido e a una de las personalidades que más lucharon por su llegada. Este 24 de enero, aniversario de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, fallecía a los 92 años de edad Vicente Gutiérrez Solís, "Vicentón", histórico militante del Partido Comunista, uno de los pioneros del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), represaliado por el franquismo, con el que estuvo ocho veces en la cárcel y 18 años sin poder trabajar legalmente, "vetado". También fue desterrado de Asturias.

Ya en democracia, fue impulsor del movimiento asociativo vecinal, del que fue presidente en la región (a través de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias). Su última lucha fue sumarse a la "querella argentina" contra la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura franquista.

Nacido en Otiello de Arriba-La Casona, en Langreo, el 12 de marzo de 1933, Gutiérrez Solís deja un hijo, Eliseo, y un nieto, Álvaro. Estuvo casado con Marcolina Argüelles, también luchadora por la libertad, fallecida en 2023. Pocos meses antes, en 2022, fueron homenajeados por Izquierda Unida (IU), Comisiones Obreras y el PC (Partido Comunista) en un emotivo acto que llenó el teatro de La Felguera. La capilla ardiente se encuentra ubicada en el tanatorio de Langreo, en la sala número 12. Este domingo 25, a las 14.30 horas, sus restos serán trasladados a La Florida, Sotrondio, para ser incinerados. A las 13.00 horas habrá un acto de despedida.

La familia de Gutiérrez Solís, en el tanatorio. / L. M. D.

Hombre claro, expresivo, gran comunicador, Gutiérrez Solís entró en el PCE en 1955, en la clandestinidad, y fue militante hasta su fallecimiento este sábado 24 de enero. "Los comunistas no comemos rapacinos", subrayaba en una entrevista en profundidad en LA NUEVA ESPAÑA, en mayo de 2022, poco después del homenaje recibido en Langreo, una entrevista en la que repasaba su lucha política, sindical y vecinal, en la que narraba los duros episodios de torturas y presidios, de trabajo en defensa de los derechos y las libertades y de la llegada de una democracia que nunca le convenció del todo pero sin la que "estaríamos mucho más jodidos".

Reacciones

Vicente era, y seguirá siendo, un referente para aquellos que defienden los valores de la democracia. Un ejemplo a seguir para la izquierda y para las asociaciones de vecinos. Así quedó patente esta sábado con las reacciones tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Gutiérrez Solís, "Vicentón", "El bigotes", y seguro que muchos nombres más que utilizó en la clandestinidad, fue concejal durante once años en el Ayuntamiento de Langreo, hasta que en 1991 optó por dar un paso atrás y dejar la primera línea política, nunca la militancia.

Enrique Santiago, secretario general del PCE, lo recordaba ayer como "uno de esos comunistas que trajeron la libertad a España con sus luchas, su sacrificio y soportando una dura represión por la dictadura franquista, cárcel y tortura".

Vicentón, a la izquierda, con otros dos presos en la cárcel de Oviedo. / Foto cedida por Vicente Gutiérrez Solís en 2022

En Asturias, el secretario general de IU, Ovidio Zapico, señalaba que con Gutiérrez Solís "se va una de esas personas imprescindibles que sostuvieron la democracia desde abajo, desde el trabajo, desde los barrios y desde la organización de la clase trabajadora". "Peleó por la llegada de la democracia y por unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora en los años más duros de la dictadura. Ese compromiso le costó cárcel, tortura y destierro, represalias que nunca lograron quebrar su voluntad ni su convicción de que la justicia social, las libertades y los derechos no se conceden, se conquistan", desarrollaba el líder de IU en Asturias para quien "la honestidad y la coherencia" de Gutiérrez Solís "son hoy más necesarias que nunca" porque "su fallecimiento nos recuerda una España que no queremos que regrese y un mundo que no queremos volver a vivir".

"Era, ante todo, cercanía y enseñanza" destacó el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico. "Su casa siempre estaba abierta, era una persona insistente, pero escucharle era una auténtica lección de política y de vida", describe Zapico, que recuerda como "con él las asambleas no acababan en el local del sindicato, seguían de noche, cogía el teléfono y aún tenía muchas cosas que aportar. Siempre con propuestas y alternativas; y, cómo no, con un tesón inquebrantable si había que animar a la gente a salir a la calle contra las injusticias". "Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos no se entendería sin su compromiso y sin la acción colectiva", concluyó el líder sindical.

Vicente y Marcolina, el día de su boda. / Foto cedida por Vicente Gutiérrez Solís en 2022

En el ámbito local, Alejandro López, del Partido Comunista de Langreo, destacó la figura de Gutiérrez Solís, por su papel en la lucha contra la dictadura y tras la llegada de la democracia. "Impulsó la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, que funcionó muy bien durante años, dio voz al movimiento asociativo, creía firmemente en él". Fue, además, un referente para el PC, "con él, con Anita Sirgo, con Fausto Sánchez, se nos han ido los miembros de una generación, de una etapa de lucha contra la dictadura. Se nos ha ido la memoria viva del PC de Langreo y de Asturias". "Fueron referentes", añadió López, "los encargados de reconstruir el partido en la clandestinidad cuando se detenía a los cabecillas. La llegada de las libertades democráticas tienen mucho que ver con su sacrificio, con su trabajo. Su papel en las huelgas mineras del 58, 60, la gran huelga del 62, es indudable". Además, "trascendía lo político. Perteneció a una generación que vivió la represión en primera persona, pero que acogió la llegada de la democracia con una gran ilusión. La de Vicente es una pérdida enorme".

Gutiérrez Solís, entre José Manuel Zapico y Enrique Santiago en un homenaje en La Felguera. / FERNANDO RODRIGUEZ

Desde IU de Langreo recordaban que "la democracia, las libertades y los derechos laborales de los que disfrutamos no cayeron del cielo, fueron peleados contra la dictadura franquista por una generación que va desapareciendo". La formación recordaba que el fallecido "jugo un papel muy importante en la organización del PC de Asturias y las primeras movilizaciones obreras con las incipientes CC. OO. durante la dictadura. Con la conquista de la democracia encabezó la lista del PCE en el Ayuntamiento de Langreo, siendo primer teniente de alcalde".

El actual alcalde de Langreo, Roberto García (IU), lamentaba ayer "una gran pérdida". "Vicente era el testimonio viviente de las reivindicaciones de los trabajadores".

Desde el movimiento vecinal, la Asociación de Vecinos de Langreo Centro, reconocía que para ellos, Gutiérrez Solís era "un referente" al que honrarán "teniéndolo siempre presente en las reivindicaciones sociales".

Vicente Gutiérrez Solís se ha ido para siempre pero su legado y su lucha permanecen, incluso en beneficio de quienes hoy le volverían a encarcelar o desterrar.