Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

Langreo estrena maquinaria para cuidar sus zonas vedes

El consistorio invierte 68.000 euros en equipos para desbroces y limpieza de jardines

Nueva maquinaria para el mantenimiento de zonas verdes en Langreo

Nueva maquinaria para el mantenimiento de zonas verdes en Langreo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha recibido esta semana nueva maquinaria destinada a mejorar los trabajos de desbroce y la limpieza de zonas verdes en el concejo. La incorporación de estos equipos "permitirá optimizar las labores de mantenimiento, aumentar la seguridad de los operarios y mejorar la eficiencia en las tareas que se desarrollan de forma habitual en espacios públicos", apuntan desde el gobierno local.

El suministro incluye tres cortacéspedes de giro cero, un robot segador y desbrozador de control remoto que se destinará al mantenimiento de taludes, un cortacésped de bipedestación, cuatro motodesbrozadoras, dos sopladoras portátiles de gasolina y un taladro de columna, "dotando así a los servicios municipales de medios modernos y adecuados para afrontar los distintos trabajos de mantenimiento".

Noticias relacionadas

Esta inversión, que asciende a 68.406,10 euros, "forma parte del compromiso municipal con la mejora de los servicios públicos y el cuidado del entorno urbano y rural del concejo, contribuyendo a mantener en buen estado las zonas verdes y espacios naturales de Langreo", concluyeron las mismas fuentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
  2. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  3. Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
  4. Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
  5. Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses
  6. Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
  7. Víctor Manuel: 'Me importa tres cojones la censura en redes; a mí me pusieron dos bombas en casa
  8. Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento

Nembra abraza a Jesús Rueda, su líder vecinal durante más de tres lustros

Nembra abraza a Jesús Rueda, su líder vecinal durante más de tres lustros

El colegio Vega de Guceo suma apoyos: el Ayuntamiento de Mieres exige a Educación que recule y mantenga las unidades del centro

El colegio Vega de Guceo suma apoyos: el Ayuntamiento de Mieres exige a Educación que recule y mantenga las unidades del centro

Fallece Vicente Gutiérrez Solís, "Vicentón", histórico luchador por la democracia en España, represaliado del franquismo

Fallece Vicente Gutiérrez Solís, "Vicentón", histórico luchador por la democracia en España, represaliado del franquismo

Máriam Martínez-Bascuñán, filósofa y politóloga: "Hoy importa más quién habla que lo que se dice; si es mi líder es verdad, si es otro, mentira"

Máriam Martínez-Bascuñán, filósofa y politóloga: "Hoy importa más quién habla que lo que se dice; si es mi líder es verdad, si es otro, mentira"

La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)

La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)

Aller destina 1,2 millones, más de un 10 por ciento de su nuevo presupuesto. para inversiones reales

Aller destina 1,2 millones, más de un 10 por ciento de su nuevo presupuesto. para inversiones reales

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Langreo estrena maquinaria para cuidar sus zonas vedes

Langreo estrena maquinaria para cuidar sus zonas vedes
Tracking Pixel Contents