Langreo estrena maquinaria para cuidar sus zonas vedes

El Ayuntamiento de Langreo ha recibido esta semana nueva maquinaria destinada a mejorar los trabajos de desbroce y la limpieza de zonas verdes en el concejo. La incorporación de estos equipos "permitirá optimizar las labores de mantenimiento, aumentar la seguridad de los operarios y mejorar la eficiencia en las tareas que se desarrollan de forma habitual en espacios públicos", apuntan desde el gobierno local.

El suministro incluye tres cortacéspedes de giro cero, un robot segador y desbrozador de control remoto que se destinará al mantenimiento de taludes, un cortacésped de bipedestación, cuatro motodesbrozadoras, dos sopladoras portátiles de gasolina y un taladro de columna, "dotando así a los servicios municipales de medios modernos y adecuados para afrontar los distintos trabajos de mantenimiento".

Esta inversión, que asciende a 68.406,10 euros, "forma parte del compromiso municipal con la mejora de los servicios públicos y el cuidado del entorno urbano y rural del concejo, contribuyendo a mantener en buen estado las zonas verdes y espacios naturales de Langreo", concluyeron las mismas fuentes.