Nembra abraza a Jesús Rueda, su líder vecinal durante más de tres lustros

La localidad allerana le rinde homenaje después de 17 años al frente de la asociación de vecinos

Jesús García, en el salón de actos de Nembra rodeado de vecinos.

Jesús García, en el salón de actos de Nembra rodeado de vecinos.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Nembra (Aller)

La parroquia de Nembra, en Aller, organizó este fin de semana un caluroso homenaje a Jesús García, más conocido como "Chusín Ruea". Un reconocimiento en el que participaron casi un centenar de vecinos y vecinas del pueblo para quien fuera durante más de tres lustros el presidente de la asociación vecinal de la localidad.

Fue una sorpresa que se logró mantener en secreto hasta el último momento. El homenajeado llegaba al salón de actos del local de la asociación vecinal sin saber lo que allí le esperaba. Una vez abrió las puertas, se encontró un recinto lleno de sus vecinos y amigos, recibiendo una emotiva sorpresa que le dejó emocionado. Los vecinos le brindaron entonces un caluroso y largo aplauso, que llegó incluso a arrancar alguna lágrima del rostro de García.

El acto prosiguió con la lectura por parte de dos de los vecinos de un texto para reconocer los 17 años de trabajo de Chusín Ruea al frente de la asociación vecinal, agradeciéndole su "labor altruista y compromiso constante" con Nembra. Además, también se le entregaron algunos detalles como reconocimiento a su dedicación, antes de hacer un brindis en su honor. Posteriormente, los asistentes departieron durante un buen rato con quien fuera el presidente de la Asociación de Vecinos, compartiendo anécdotas y recuerdos, en una jornada que quedará ya para la historia de la emblemática localidad allerana.

