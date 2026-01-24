Los padres de Turón, a las barricadas ante un tijeretazo escolar: madres y padres del colegio Vega de Guceo exigen a Educación que no suprima una unidad en Infantil

Siempre ha sido Turón un valle de lucha obrera, de escaramuzas mineras, símbolo de una identidad muy arraigada al territorio. Y aunque sin pozos de los que sacar carbón y con varios miles de personas menos en su población, esta zona de Mieres sigue siendo un ejemplo de lucha. Ahora, a quienes les toca movilizarse no es a los mineros, es a las madres y los padres de los alumnos del colegio Vega de Guceo. Y lo hacen ante la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una unidad de Educación Infantil de cara al curso 2026-2027.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro ha manifestado su "firme preocupación" ante la supresión de este grupo, lo que obligaría a fusionar a la clase de niños de cuatro años, bien con los de 3 años o con los de cinco años. "Esta medida supondría un grave perjuicio para la calidad educativa, especialmente en una etapa clave que requiere estabilidad, continuidad pedagógica y atención individualizada", señalan desde la asociación de familiares, para agregar que "el centro cuenta con alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), cuya correcta atención se vería seriamente comprometida con la reducción de unidades".

Previsión

Además, según señalan los afectados, "el entorno de Guceo está experimentando un crecimiento sostenido, con matrículas fuera de plazo a lo largo del curso y previsiones de aumento de alumnado en los próximos años". "La supresión de la unidad reduciría la capacidad de admisión del centro, dificultando la respuesta a esta demanda futura y poniendo en riesgo la estabilidad del profesorado y del propio proyecto educativo", alertan.

Desde el AMPA defienden el mantenimiento de esta unidad "como garantía de una educación pública de calidad, inclusiva y cercana", y aprovechan para hacer un llamamiento a la comunidad educativa de Mieres para que apoyen su petición de que la Consejería de marcha atrás en sus pretensiones.

Medidas

Noemí Esteban es la vicepresidenta del colectivo. Explica que desde el AMPA se han tomado ya una serie de decisiones para protestar contra las intenciones del Gobierno regional. "Estamos iniciando una recogida de firmas de apoyo, y también vamos a enviar de forma individual una queja por registro a la Consejería", explica esta mamá.

El centro cuenta actualmente con unos 130 alumnos matriculados. En el caso de Educación infantil, en el último curso, los peques que pasan a Primaria, hay más de una decena de matriculados. Sin embargo, los problemas llegan en cuatro años, con nueve alumnos, y en tres años, donde solo hay cinco matrículas. Pese a ello, desde el AMPA aseguran que hay una previsión de crecimiento de matrículas y de población, por lo que entienden que suprimir la unidad "es un error".

Además de la recogida de firmas, desde el AMPA no descartan incrementar el nivel de las protestas, ya que entienden que el mantenimiento de esta unidad es clave para el futuro del centro y de sus hijos. Por ello, hablarán con asociaciones del valle y con el Ayuntamiento de Mieres para recabar apoyos ante la administración regional. "No nos vamos a quedar quietos, porque la educación es parte fundamental de la vida de nuestros hijos, y queremos lo mejor para ellos", aseguran.