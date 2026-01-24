Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comenzado a aplicar sanciones económicas a los vecinos de Figaredo que continúan cruzando las vías del tren por puntos no habilitados, una práctica prohibida y peligrosa que persiste pese a las advertencias y a los trabajos de mejora de la seguridad iniciados recientemente en la travesía ferroviaria que atraviesa el núcleo urbano. Las multas impuestas en los primeros casos detectados ascienden, de momento, a 200 euros, aunque las cuantías pueden ser muy superiores en función de la gravedad de la infracción.

Según fuentes ferroviarias consultadas, el cruce de las vías por lugares no autorizados puede ser considerado una falta leve, sancionable con importes que pueden llegar hasta los 750 euros. Sin embargo, cuando la conducta implica una grave imprudencia o un riesgo evidente para la seguridad ferroviaria, las multas se elevan de forma considerable, con sanciones que oscilan entre los 7.501 y los 38.000 euros, tal y como establece la normativa vigente del sector ferroviario.

Mejora de la seguridad

Estas medidas coercitivas se producen en paralelo a las obras que Adif ha iniciado en Figaredo para mejorar la seguridad en uno de los puntos más conflictivos del trazado ferroviario del valle del Caudal. Se trata de una actuación largamente reclamada por los vecinos y por el Ayuntamiento de Mieres, que durante años han denunciado la peligrosidad de una travesía por la que circulan trenes de pasajeros en pleno entorno urbano. La presión vecinal se intensificó tras el trágico atropello mortal ocurrido a principios de 2025, cuando un matrimonio perdió la vida al ser arrollado por un tren en una zona sin protección ni señalización adecuada.

Los trabajos en marcha incluyen la instalación de un nuevo vallado de mayor resistencia y la construcción de muros de obra con el objetivo de impedir el cruce directo de peatones por la plataforma ferroviaria. Estas estructuras sustituyen a la antigua malla metálica, considerada insuficiente y fácilmente vulnerable, que durante años permitió la apertura de pasos improvisados utilizados a diario como atajo hacia Ujo, localidad vecina donde se concentran servicios básicos y comercios de los que carece Figaredo.

Problema estructural

Desde el Ayuntamiento y la asociación vecinal siempre se ha señalado que el problema es estructural. Aunque existe un paso autorizado en el extremo norte de la localidad, el rodeo que obliga a realizar hace que muchos residentes opten por atravesar las vías de forma ilegal, asumiendo un riesgo que se ha normalizado con el paso del tiempo. Esta conducta es especialmente habitual entre personas mayores que se desplazan con carros de la compra y entre jóvenes que acceden a zonas de ocio situadas al otro lado del trazado ferroviario.

La resistencia de algunos vecinos a abandonar esta peligrosa rutina quedó patente esta misma semana, cuando uno de los muros de reciente construcción apareció parcialmente. Todo apunta a un acto vandálico destinado a reabrir el paso, lo que ha obligado a Adif a replantear el diseño y reforzar la estructura para evitar nuevas manipulaciones.

Asociación

Desde la asociación de vecinos se insiste en que las barreras físicas, por sí solas, no son suficientes si no van acompañadas de un cambio de comportamiento. En este sentido, las sanciones económicas se plantean como un elemento disuasorio adicional. No obstante, la vigilancia resulta compleja, ya que no existe presencia permanente y la detección de infracciones depende en gran medida de los avisos de los maquinistas cuando observan personas transitando por la vía.

La asociación vecinal de Figaredo valora positivamente las obras realizadas por Adif, pero reclama que las medidas se mantengan y refuercen en el tiempo, con un vallado realmente resistente, señalización clara y una vigilancia más efectiva. Además, recuerdan que la solución definitiva pasaría por la construcción de una conexión peatonal segura, como una pasarela elevada entre Figaredo y Ujo, una propuesta que sigue sobre la mesa pero que requeriría una inversión más ambiciosa.