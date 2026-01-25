Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El derrumbe de un muro corta el acceso a El Entrego desde el polígono de La Central: no hay heridos

La estructura que se derrumbó forma parte de una antigua nave empresarial en desuso

El muro, derrumbado sobre la carretera de entrada a El Entrego.

L. Díaz

El Entrego

El derrumbe de un muro, perteneciente a una nave industrial en desuso en la zona del polígono de La Central, cortó desde aproximadamente las 14.00 horas de este domingo uno de los dos principales accesos a la localidad de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). No hay heridos.

La Policía Local, en la zona del derrumbe.

El muro cayó, a causa del fuerte viento y de su estado de deterioro, sobre la carretera de acceso a El Entrego desde este polígono, y que es la entrada más utilizada si se llega desde la zona de Sotrondio o Laviana. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. La zona es bastante transitada por peatones.

El muro que se desplomó forma parte de una nave empresarial en desuso desde hace años, ubicada justo al lado de la carretera, cerca de la glorieta que distribuye el tráfico para entrar a El Entrego, acceder al polígono de La Central o ir hacia el pozo Sotón o Sotrondio.

