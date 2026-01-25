Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio

Dos personas han resultado heridas, al menos una de ellas muy grave, en un choque a primera hora de la mañana en una colisión en la que se vieron implicados dos vehículos en la carretera SM-8, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio). Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado de su vehículo por los bomberos del Servicio de Emergencias Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.03 horas. En la llamada indicaban que dos vehículos, un turismo y una furgoneta, habían colisionado en la citada vía. En uno de ellos creían que podía haber una persona atrapada. Cuando los sanitarios y los bomberos llegaron al lugar del accidente comprobaron que efectivamente uno de los conductores, el del turismo, había quedado aprisionado en su vehículo, por lo que los efectivos del parque de San Martín del Rey Aurelio procedieron a su excarcelación. El conductor de la furgoneta, sin embargo, salió por sus propios medios del vehículo.

Bomberos trabajando en el lugar del accidente. / SEPA

Heridos

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido de mayor consideración es un varón de 61 años. Fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con pronóstico grave, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.

El otro herido, un varón de 26 años, que fue excarcelado de su vehículo fue evacuado con pronóstico reservado, a falta de más exámenes, al Hospital Valle del Nalón. Fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico de la zona con el equipo de Atención Primaria activado al lugar.

La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalizada la intervención, tras realizar tareas de seguridad, retiran del lugar para regresar a parque donde llegan las 08.23 horas. El incidente también se comunicó a los responsables de mantenimiento de la vía.