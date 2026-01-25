Langreo despide a Vicente Gutiérrez Solís, "un hombre que nunca tuvo miedo"

En sus años de lucha contra la dictadura franquista y en defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades, es decir, toda su vida, Vicente Gutiérrez Solís, "nunca tuvo miedo". Lo dijo este domingo Ovidio Zapico, coordinador general de IU en Asturias en el acto de despedida del histórico comunista langreano en el tanatorio de Langreo.

Acto de despedida de Vicente Gutiérrez Solís en el tanatorio de Langreo / Fernando Rodríguez

Gutiérrez Solís fue torturado, encarcelado en ocho ocasiones y deportado pero siempre se mantuvo firme "en esa ingente combinación de militancia y coherencia", que destacó en el mismo acto el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), José Manuel Zapico.

Adiós a una generación

La despedida de Vicentón fue casi el adiós a un generación de referentes para la izquierda asturiana. Él falleció esta sábado 24 de enero a los 92 años de edad pero antes se habían ido muchos otros, entre ellos su esposa, Marcolina Argüelles, o Anita Sirgo. "Son ya tantos que nos estamos quedando muy huérfanos", reconoció el líder sindical.

Pero queda su legado, porque Vicente "era semilla" y ha dejado frutos que seguirán su camino. Si él luchó contra la dictadura, los que heredan esa militancia tienen ahora que combatir contra absurdeces como que "con Franco no se vivía mejor", como dijo José Manuel Zapico. Gutiérrez Solís , represaliado por el franquismo, era el claro ejemplo de ello. El Partido Comunista (PC), CC OO e IU fueron las trincheras ideológicas de Vicente Gutiérrez Solís y el tanatorio de Langreo reunió a los máximos representantes en Asturias de las tres organizaciones, además de a decenas de militantes y amigos personales. Allí estaban los alcaldes de Langreo, Mieres o Morcín, Manuel Ángel Álvarez, Roberto García y Mino García; la diputada regional Delia Campomanes, o las exconsejeras Laura González y Noemí Martín.

Más que despedirse de Gutiérrez Solís, todos querían agradecerle todo lo que hizo en vida por la clase trabajadora, la suya. "Tenemos que aprender mucho de lo que nuestros camaradas hicieron en una época muy difícil", reconocía David Álvarez, coordinador de IU en Langreo y encargado de glosar la figura del fallecido ante su féretro, cubierto con la bandera de la hoz y el martillo y una corona de flores con los colores de la república.

En primera fila la familia de Gutiérrez Solís escuchó las intervenciones de los líderes políticos y sindicales. Ovidio Zapico afirmó que "nunca agradeceremos lo suficiente a Vicente que podamos vivir en libertad y democracia" y subrayó que además de su legado "nos deja la deuda moral de seguir luchando, en especial en estos momentos de involución".

"Eres el constructor de nuestra identidad", dijo Francisco de Asís, secretario general del PC en Asturias, que mantiene que "la fuerza de Vicente era un símbolo, un reflejo de la fuerza de la clase trabajadora". El líder comunista advirtió que "su legado es ahora más importante que nunca".

Un bulevar con su nombre

Si la izquierda asturiana es deudora del coraje de Gutiérrez Solís, también le debe mucho el movimiento vecinal. Fundó la federación de asociaciones de vecinos e impulsó mejoras en su concejo natal y en toda Asturias. Así, el presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro, David García, reconocía este domingo a la puerta del tanatorio que "su muerte es un palo muy gordo para todos". Los vecinos no quieren que el nombre de Vicente Gutiérrez Solís quede en el olvido y por eso pedirán al Ayuntamiento de Langreo y al Principado que bulevar de los terrenos liberados por el soterramiento de Langreo lleve el nombre del histórico luchador por la democracia.