Leticia Sierra presenta este lunes en Langreo su nueva novela, "Lo que oculta la tierra"

La Casa de la Cultura Federico García Lorca de Riaño acoge este lunes 26 de enero, a las 19:00 horas, la presentación de la novela "Lo que oculta la tierra" (2025), con la presencia de su autora, la escritora y periodista asturiana Leticia Sierra. El acto contará con entrada libre hasta completar aforo. La presentación se enmarca dentro de la programación de los Clubes de Lectura de la Biblioteca de Riaño, aunque está abierta a todas las personas interesadas en asistir y disfrutar de una conversación cercana y amena con la autora.

Leticia Sierra, natural de Pola de Siero, es una autora ya consolidada dentro del panorama de la novela negra por títulos como "Animal" (2021) y "Maldad" (2022). En esta ocasión presentará su última obra, editada por Planeta, una novela negra ambientada en el valle minero de Turón en el año 1995, que retrata con gran fidelidad el paisaje social y humano de la cuenca minera asturiana.

La novela surge a partir de un acontecimiento casual durante un paseo de la autora, cuando la visión de una corona de flores apoyada sobre la boca del Pozo Fortuna despertó en ella la necesidad de contar su trágica historia. Para ello, Sierra opta por el género policiaco, en el que se siente especialmente cómoda, apoyándose en una rigurosa labor de documentación histórica. Dicha documentación abarca tanto los escenarios industriales, naturales y urbanísticos de la primera mitad del siglo XX en la cuenca minera, como los acontecimientos que conforman la trama ambientada en los años noventa.