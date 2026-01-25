Mieres combate la soledad no deseada : esta es la nueva actividad para mayores

Pese a estar recuperando habitantes, los concejos de las comarcas mineras siguen tiendo una población envejecida. Y una de las consecuencias es el elevado índice de soledad no deseada entre muchos mayores. Es por ello, que el Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, está desarrollando el programa "Mieres Contigo", especialmente dirigido a combatir esa soledad no deseada. Tras el éxito de su primera actividad, que consistió en una jornada de convivencia visitando el Museo Minero del Valle de Samuño para la que se agotaron las plazas, ahora pone en marcha un segundo evento: un taller para personas mayores de formación gratuita en el uso de herramientas digitales.

La actividad, informaron fuentes municipales, se organiza en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios. En este programa, de nombre "Conectados", se trabajarán habilidades que permitan a las personas familiarizarse con herramientas de comunicación, ocio y trámites administrativos en dispositivos móviles a través de talleres gratuitos. "Hacer videollamadas, solicitar citas médicas u otros trámites y conocer herramientas de entretenimiento digital u obtener el certificado digital para hacer trámites con la Administración por Internet son algunas de las propuestas de este taller que se celebrará los días 23 y 24 de febrero, de 10 a 12 horas, en la Casa de Cultura", señalaron desde el Gobierno municipal.

Participación

Financiada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias, para participar en esta actividad será necesario reservar una plaza. La asistencia es gratuita, pero para ello hay que apuntarse bien en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Mieres, en el teléfono 618 035 308 o a través del correo electrónico "cmss@ayto-mieres.es".

Las fuentes municipales señalaron que el programa "Mieres Contigo" continuará los próximos meses con una programación completa de actividades. "Queremos seguir ofreciendo alternativas para crear lazos, impulsar relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo", señaló Teresa Iglesias, que recordó que "la soledad no deseada es una pandemia silenciosa y tenemos que afrontarla con medidas y propuestas de interés".