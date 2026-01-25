Mieres da el primer paso hacia el reciclaje "inteligente" de basura: estas son las medidas que se están tomando

Teléfono inteligente, reloj inteligente, olla inteligente… El Internet de las Cosas (IoT) es hoy una constante en el día a día. La tecnología conectada lo ha tomado todo, e incluso ahora llega a la basura en Mieres. Y es que el Ayuntamiento está abordando un ambicioso plan para mejorar el reciclaje y optimizar los resultados que se están obteniendo. Dentro de este proyecto se ponen los mimbres para que en un futuro se pueda medir cuánto recicla cada vecino o detectar cuándo un contenedor está lleno. Y es gracias a la colocación de cerraduras inteligentes en contenedores, que funcionan con una tarjeta, y que ya se están instalando en los depósitos.

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha procedido a la sustitución de cerraduras en contenedores de reciclaje orgánico que hasta ahora se abrían con una llave convencional. Estos depósitos, de tapa marrón, tienen ahora un lector de tarjetas al estilo de los que se pueden encontrar en máquinas de pago, por ejemplo, de los parkings. El proceso de cambio está ahora mismo en marcha, y según los datos recabados por este diario, se han sustituido ya unas 75 cerraduras de los 150 contenedores orgánicos en Mieres. Pese al cambio, los depósitos que ya no tengan cerradura convencional permanecerán abiertos hasta que se complete tanto la sustitución de todos los sistemas de apertura como el reparto de tarjetas a los vecinos.

Tarjetas

Paralelamente a la colocación de las nuevas cerraduras, el proyecto también conlleva una fase de reparto de tarjetas para abrir contenedores. Según explicaron las fuentes municipales, este reparto se está llevando a cabo tanto puerta a puerta en Mieres como en la Casa de Cultura de Mieres y el Atenéu de Turón. Hasta el momento se han entregado ya unas 2.000 tarjetas de las 10.000 que el Ayuntamiento ha comprado. Cada llave electrónica que se está entregando lleva los datos de la familia a la que se le da. La idea, a priori, es repartir una tarjeta por domicilio.

Junto a todo esto, el Ayuntamiento también está colocando básculas inteligentes en contenedores, que aportarán datos para mejorar las políticas de reciclaje municipal. De hecho, con estas nuevas cerraduras y básculas, se podrá saber cuándo un contenedor está lleno y hay que recogerlo, o cuánto volumen o peso de residuos se ha depositado.

Contenedores en la zona de San Pedro, donde ya se han cambiado las cerraduras de orgánica. / A. Velasco

Se trata de un camino largo, pero que derivaría, al final del mismo, en conocer cuánto recicla cada vecino e incluso poder aplicar bonificaciones en la tasa de basuras o en la tasa de recogida de residuos, en función de un baremo preestablecido.

Inversión

El Ayuntamiento de Mieres ha impulsado, especialmente durante la última legislatura, sus políticas medioambientales. Con una inversión de 300.000 euros, ha lanzado un plan del que forma parte este cambio de cerraduras de contenedores, pero que no ha sido el único eje del proyecto.

Además de la campaña “El marrón sí se usa”, por la que se han repartido cientos de mini-contenedores de basura orgánica para los domicilios de los mierenses, también se ha ampliado la red de contenedores de orgánica en Mieres. Fue a comienzos de 2025 cuando estos depósitos llegaron a triplicarse: había medio centenar y se pasó a centenar y medio.

Además, en los últimos meses, la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente también informó de la ampliación de las baterías de recogida selectiva, con la instalación de nuevos contenedores, en este caso para reciclaje de aceite usado y reciclaje de cápsulas de café. En concreto se instalaron una decena de nuevos contenedores.