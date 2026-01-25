Mieres le pone deberes a Educación: reclama que el ciclo formativo de Emergencias se imparta en el concejo

Tener deberes es para los estudiantes una de sus mayores cruces, junto con los exámenes. Pero cuando esos alumnos sean mayores, verán cómo también las tareas pendientes son una constante cada día. Y para el Ayuntamiento de Mieres, la Consejería de Educación del Principado tiene bastantes deberes en el municipio. Si este sábado, la administración local reclamaba a la regional que diera marcha atrás en su intención de suprimir una unidad de Infantil en el colegio Vega de Guceo, ahora le exige la puesta en marcha para el próximo curso de nuevos estudios de formación profesional (FP).

Desde el consistorio mierense señalaron que el Gobierno local espera que "la Consejería de Educación dé luz verde a la implantación del Ciclo Superior de Emergencias en el concejo a partir del próximo curso". "Se trata de una propuesta que lleva tiempo sobre la mesa y que para el gobierno local es una prioridad en el marco de su apuesta por la ampliación de la oferta de Formación Profesional como objetivo estratégico", indicaron las fuentes municipales, que subrayaron que "este mismo curso se ha implantado con éxito un nuevo ciclo, concretamente de Electromecánica de Maquinaria, y se considera que es el momento de seguir avanzando en esta línea de trabajo".

Referencia

El Ayuntamiento de Mieres apunta a que el ciclo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil "cuenta con importantes salidas laborales y es, además, una oferta formativa que no existe en Asturias ni en buena parte del norte del país". Así, entienden los responsables del municipio que contar con este módulo en Mieres lo convertiría en una referencia. "Sería un paso importante para seguir impulsando el conocimiento y la formación en un ámbito, además, tan vital como el de la gestión de emergencias donde, además, la formación permanente es una prioridad", indican.

"Apostamos por la FP de Gestión de Emergencias", señaló la concejala de Educación, Belén Alonso, que recordó que este tema se ha puesto sobre la mesa en las últimas reuniones con la consejería. "Esperamos que se pueda poner en marcha porque para Mieres es fundamental", apuntó la edil, que planteó que además de este ciclo desde el Ayuntamiento se han lanzado también otras propuestas para seguir avanzando en la ampliación de FP en el concejo. En esa línea, reclaman los Grados Superiores de la familia profesional de Informática y Comunicaciones. "El desarrollo del Campus y la ampliación de la oferta formativa de FP suponen seguir avanzando en cuestiones como el conocimiento, la investigación y la innovación, ejes claves del Mieres de presente y futuro", finalizó la edil.