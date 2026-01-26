Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Causas descarrilamiento tren IryoAlerta roja en AsturiasCarreras ilegales AsturiasPagar por aparcar en AsturiasCierra Albo en Tapia
instagramlinkedin

El ascensor urbano de Moreda toma altura: las obras marchan a buen ritmo para acabar en plazo

Los operarios ya han abierto el hueco para colocar el elevador que unirá la calle de la Estación y la Avenida Constitución

Operarios trabajando en el solar de la Cadena, hace unos días.

Operarios trabajando en el solar de la Cadena, hace unos días. / A. Velasco

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Moreda (Aller)

El nuevo ascensor urbano de Moreda va tomando forma. Es uno de los proyectos más singulares de cuantos se han desarrollado en la comarca en los últimos años, y las obras para sacarlo adelante, que arrancaron a mediados de noviembre marchan a buen ritmo. Tras la adecuación del solar del antiguo chalé de la Cadena, los operarios ya han dado forma al hueco donde se instalará el elevador. En un principio, las obras van en plazo, por lo que esta primavera, los alleranos podrían disfrutar ya del nuevo equipamiento.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Los trabajos se adjudicaron a la empresa "Terra Ingenieros" por un importe de 224.235 euros (sin el IVA), y el plazo de ejecución establecido fue de cinco meses. El proyecto surgió de varias necesidades detectadas. Por un lado, darle una utilidad al solar del antiguo chalé de La Cadena. Se trataba de un espacio que había quedado libre tras la demolición del edificio, que tuvo que ser derribado por la falta de mantenimiento del mismo y el riesgo de que se viniese abajo. Ubicado en pleno centro de la localidad, la parcela era muy apetitosa para llevar a cabo alguna iniciativa.

Movilidad

Por otra parte, también se había detectado el problema de que con la población envejecida del municipio, era necesario abordar un proyecto para salvar los problemas de accesibilidad que se daban a la hora de unir las dos calles principales de Moreda, la Avenida Constitución y la calle de La Estación. Hasta este momento, el acceso entre una calle y otra por la zona Norte del municipio se tenía que hacer por unas escaleras que suponían una enorme barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida.

Obras ascensor urbano de Moreda chalé de la Cadena

Las obras, con el hueco para el ascensor en el centro de la imagen. / A. Velasco

Tras analizar posibles soluciones, el Ayuntamiento se decidió por la construcción del ascensor sobre otras opciones, como rampas o escaleras mecánicas. El Gobierno local entendió que el ascensor era la mejor de las opciones planteadas, tanto por precio como por el servicio que iba a dar. Además, la singularidad de este ascensor urbano hará que se convierta también en un elemento icónico del municipio. Así, se tomó la decisión de llevar adelante el proyecto que ahora se está ejecutando.

Paradas

El solar no solo albergará el citado elevador, sino que también se habilitará un pequeño espacio de encuentro en un nivel intermedio entre las dos calles. Una especie de plaza en la que se preveía algún banco y algún columpio para que sirviera de zona de reunión para los vecinos. Así, el ascensor tendrá tres paradas, una en la cota inferior (calle La Estación), otra en la intermedia (la nueva plaza) y otra en la superior (Avenida Constitución).

Noticias relacionadas y más

"Nos habíamos planteado poder dar ya utilidad al solar del chalé de la Cadena, y vamos a cumplir con lo que prometimos", señalaron fuentes municipales. En este sentido, señalaron que "prueba de nuestro compromiso es que en el presupuesto municipal para 2026 figura una inversión de 200.000 euros para completar el proyecto, ya que se había planteado como una inversión plurianual, que empezó el año pasado y que cerraremos en este ejercicio".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
  2. El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
  3. Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
  4. La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
  5. Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
  6. Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses
  7. Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
  8. Fallece Vicente Gutiérrez Solís, 'Vicentón', histórico luchador por la democracia en España, represaliado del franquismo

Nuevo accidente en el Corredor del Nalón: una colisión en la incorporación de Ciaño provoca importantes retenciones

Nuevo accidente en el Corredor del Nalón: una colisión en la incorporación de Ciaño provoca importantes retenciones

Reforma y nuevos contenidos para hacer de la Casa del Agua del parque de Redes el "centro de referencia de la educación ambiental" en Asturias

Reforma y nuevos contenidos para hacer de la Casa del Agua del parque de Redes el "centro de referencia de la educación ambiental" en Asturias

Propuestas para un comercio más accesible: ayudas y bonificaciones para las obras que eliminen barreras en negocios de Mieres

Propuestas para un comercio más accesible: ayudas y bonificaciones para las obras que eliminen barreras en negocios de Mieres

Muere Vicente Sánchez, un comunista incombustible

El ascensor urbano de Moreda toma altura: las obras marchan a buen ritmo para acabar en plazo

El ascensor urbano de Moreda toma altura: las obras marchan a buen ritmo para acabar en plazo

Vender el territorio

El Antroxu de Laviana se rinde a las historias de Sherezade en "Las mil y una noches"

El Antroxu de Laviana se rinde a las historias de Sherezade en "Las mil y una noches"

Toni Bright, el mago metalista, actuará el vienes 30 de enero en Langreo

Toni Bright, el mago metalista, actuará el vienes 30 de enero en Langreo
Tracking Pixel Contents