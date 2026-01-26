El ascensor urbano de Moreda toma altura: las obras marchan a buen ritmo para acabar en plazo

El nuevo ascensor urbano de Moreda va tomando forma. Es uno de los proyectos más singulares de cuantos se han desarrollado en la comarca en los últimos años, y las obras para sacarlo adelante, que arrancaron a mediados de noviembre marchan a buen ritmo. Tras la adecuación del solar del antiguo chalé de la Cadena, los operarios ya han dado forma al hueco donde se instalará el elevador. En un principio, las obras van en plazo, por lo que esta primavera, los alleranos podrían disfrutar ya del nuevo equipamiento.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa "Terra Ingenieros" por un importe de 224.235 euros (sin el IVA), y el plazo de ejecución establecido fue de cinco meses. El proyecto surgió de varias necesidades detectadas. Por un lado, darle una utilidad al solar del antiguo chalé de La Cadena. Se trataba de un espacio que había quedado libre tras la demolición del edificio, que tuvo que ser derribado por la falta de mantenimiento del mismo y el riesgo de que se viniese abajo. Ubicado en pleno centro de la localidad, la parcela era muy apetitosa para llevar a cabo alguna iniciativa.

Movilidad

Por otra parte, también se había detectado el problema de que con la población envejecida del municipio, era necesario abordar un proyecto para salvar los problemas de accesibilidad que se daban a la hora de unir las dos calles principales de Moreda, la Avenida Constitución y la calle de La Estación. Hasta este momento, el acceso entre una calle y otra por la zona Norte del municipio se tenía que hacer por unas escaleras que suponían una enorme barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida.

Las obras, con el hueco para el ascensor en el centro de la imagen. / A. Velasco

Tras analizar posibles soluciones, el Ayuntamiento se decidió por la construcción del ascensor sobre otras opciones, como rampas o escaleras mecánicas. El Gobierno local entendió que el ascensor era la mejor de las opciones planteadas, tanto por precio como por el servicio que iba a dar. Además, la singularidad de este ascensor urbano hará que se convierta también en un elemento icónico del municipio. Así, se tomó la decisión de llevar adelante el proyecto que ahora se está ejecutando.

Paradas

El solar no solo albergará el citado elevador, sino que también se habilitará un pequeño espacio de encuentro en un nivel intermedio entre las dos calles. Una especie de plaza en la que se preveía algún banco y algún columpio para que sirviera de zona de reunión para los vecinos. Así, el ascensor tendrá tres paradas, una en la cota inferior (calle La Estación), otra en la intermedia (la nueva plaza) y otra en la superior (Avenida Constitución).

"Nos habíamos planteado poder dar ya utilidad al solar del chalé de la Cadena, y vamos a cumplir con lo que prometimos", señalaron fuentes municipales. En este sentido, señalaron que "prueba de nuestro compromiso es que en el presupuesto municipal para 2026 figura una inversión de 200.000 euros para completar el proyecto, ya que se había planteado como una inversión plurianual, que empezó el año pasado y que cerraremos en este ejercicio".