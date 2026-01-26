Nuevo accidente en el Corredor del Nalón: una colisión en la incorporación de Ciaño provoca importantes retenciones

Un nuevo accidente en el Corredor del Nalón está generando importantes retenciones de tráfico en la principal vía de comunicación del valle. El choque se produjo en la incorporación de Ciaño. En un principio hay tres vehículos implicados, con cuatro personas heridas leves, tal y como informó la Guardia Civil. El tráfico está siendo desviado por el centro de Sama de Langreo.

El accidente se produjo sobre las 14.35 horas, justo a la altura de los accesos al Corredor del Nalón en Ciaño, en el kilómetro 6 de la AS-117 (Corredor del Nalón). Los vehículos implicados viajaban en dirección Oviedo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron ambulancia y UVI móvil, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El tráfico del carril en dirección Oviedo (el Corredor, en este punto, tiene sus carriles separados por pivotes) se desvió por el interior del casco urbano de Langreo, con la colaboración de la Policía Local.

Más accidentes

Este mismo domingo, en Sotrondio, se produjo una grave colisión que tuvo como resultado dos personas heridas, una de ellas muy grave. No se produjo en el Corredor del Nalón, pero sí en el nudo de cruces que conectan esta carretera con la localidad.

Noticias relacionadas

También en San Martín, el pasado 16 de enero, el vuelco de una camioneta obligaba a cortar el tráfico del Corredor en dirección a Oviedo durante cuatro horas. En este caso el corte también afectó al tráfico ferroviario. El accidente se produjo a la altura de la recta del centro comercial de El Entrego. Ya el 10 de enero, una mujer resultaba herida en un accidente en el Corredor del Nalón, en el tramo ya desdoblado, en Lada. También se produjo embotellamiento y hubo que regular el tráfico.