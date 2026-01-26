El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año

El Principado tiene ya listo el “estudio de alternativas de trazado, viabilidad de duplicación y estudio medioambiental” del Corredor del Nalón, la carretera AS‑117, de Riaño (Langreo), al Puerto de Tarna (Caso). “Tan solo falta una supervisión técnica y lo haremos público en las próximas semanas”, aseguró este lunes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que aseguró además que su objetivo es “que los trabajos empiecen este año”. Eso sí, no aclaró qué tipo de obras serán las que se van a llevar a cabo.

Del informe desprende Calvo que “hay posibilidades” para actuar en la vía y mejorar la seguridad. “Veremos dónde se puede actuar, dónde se puede tener carriles adicionales y dónde no se puede hacer por la propia infraestructura, que no lo permite, o por cuestiones medioambientales”. “Lo haremos público en las próximas semanas”, insistió Calvo en una visita a la Casa del Agua, en Rioseco. Para llegar hasta allí recorrió buena parte de la AS-117 donde precisamente poco después de las palabras de Calvo se producía un nuevo accidente, en esta ocasión a la altura de la incorporación al Corredor desde Ciaño, en Langreo, en la zona donde la vía es de un solo carril en cada sentido de la marcha.

Vehículos circulando por el Corredor del Nalón a la altura de Sama. / | L. M. D.

El lugar donde este lunes se producía el accidente con tres vehículos implicados es precisamente uno de los puntos en los que está puesto el foco el estudio del Principado que quiere actuar sobre las incorporaciones a la vía para dotarlas de mayor seguridad. El informe debe dilucidar también si es posible, y dónde, desdoblar la calzada, como piden asociaciones empresariales y algunas formaciones políticas. El Corredor está desdoblado, con dos carriles para cada sentido, desde Riaño hasta Sama, a partir de ahí la vía es tan solo de un carril en dirección a Tarna y otro hacia Riaño. Desde el grave accidente de enero de 2024 en el que fallecieron dos personas, esos dos carriles están separados por pivotes y una línea continua roja en la mayor parte del trazado desde Langreo a Laviana. Además, la velocidad se ha reducido a 80 kilómetros por hora.

Tragedia

Fue tras la tragedia de 2024 cuando el Principado anunció la puesta en marcha de ese estudio después de que numerosas voces denunciasen la peligrosidad de la vía, algo que avalan los datos de siniestralidad.

En la justificación del proyecto recogida en el anuncio de licitación, el Principado destacaba la importancia del Corredor «para los emplazamientos industriales del Valle», que «generan la mayor parte de las circulaciones diarias», con aforos medios «superiores a los 25.000 vehículos al día en Langreo y entre los 10.000 y los 25.000 vehículos al día en el resto de su recorrido».

En los pliegos de licitación se apuntaba también que el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030 (PIMA) señala que en el tramo entre Sama (Langreo) y El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) hay un nivel de servicio E, que indica «un estado de la circulación saturada, implicando velocidades de circulación para los vehículos reducidas, formación de largas colas de vehículos e imposibilidad de realizar adelantamientos». De ahí hasta Laviana, se detectan «tramos de carretera con nivel de servicio D, indicativos de que las condiciones de circulación empiezan a ser inestables, produciéndose colas en puntos localizados, dificultando los adelantamientos. No obstante aún no se ha llegado a producir el agotamiento de la capacidad de la vía».

Con esos datos se encargó hace un año el estudio que aspira a solucionar uno de los principales puntos negros en las comunicaciones por carretera en Asturias.