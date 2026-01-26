Propuestas para un comercio más accesible: ayudas y bonificaciones para las obras que eliminen barreras en negocios de Mieres

El grupo municipal del PSOE pide al Ayuntamiento, a través de una moción que se presentará al próximo Pleno, que se cree una "línea de subvenciones específicas" para que el comercio local pueda acometer obras de accesibilidad. "El comercio de proximidad es uno de los pilares fundamentales de la vida social y económica de Mieres", subrayan los socialistas, señalando que "genera empleo y riqueza, y también cohesiona nuestros barrios y garantiza servicios básicos a la ciudadanía". Sin embargo, subrayan, "nuestro municipio cuenta con un parque de locales comerciales envejecido, donde muchos establecimientos presentan barreras arquitectónicas (escalones, puertas estrechas o mostradores inadecuados) que dificultan o impiden el acceso a personas con movilidad reducida, personas mayores o familias con carros de bebé".

Por este motivo, piden al Consistorio la puesta en marcha de estas subvenciones para "la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos a los locales comerciales del municipio de Mieres. Subvencionando un máximo del 50% del presupuesto necesario para la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos a los locales comerciales, y hasta una cantidad máxima de 6000 euros por beneficiario".

Sello de calidad

En su propuesta, el PSOE Mierense también subraya la posibilidad de ofrecer una "bonificación de Tasas Municipales", modificando "la ordenanza fiscal para aplicar una bonificación del 90% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en aquellas actuaciones cuyo fin exclusivo sea la mejora de las condiciones de acceso a los bajos comerciales". Además, se plantea la creación de un sello de "Comercio Accesible". "Se podría desarrollar un distintivo municipal que reconozca a aquellos establecimientos que han eliminado sus barreras, fomentando así la visibilidad y el compromiso social del comercio local".

Tal y como apuntan en la moción, "somos conscientes de que los pequeños comerciantes y autónomos de Mieres atraviesan un contexto económico complejo y, a menudo, no pueden afrontar en solitario el coste de las reformas necesarias". Por ello, ponen sobre la mesa estas propuestas para conseguir un "Mieres más accesible".