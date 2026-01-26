Reforma y nuevos contenidos para hacer de la Casa del Agua del parque de Redes el "centro de referencia de la educación ambiental" en Asturias

En su momento, cuando en 2008 se aprovecharon los materiales de la exposición internacional “Agua y desarrollo sostenible” celebrada en Zaragoza, la Casa del Agua de Rioseco, en Sobrescobio, en pleno parque natural de Redes, era algo innovador, moderno y hasta cierto punto futurista, pero casi veinte años después esos contenidos están desfasados. Así, la Casa del Agua tenía un magnífico continente pero ya casi no se podía aprovechar el contenido. El Principado ha decidido darle una vuelta y convertirlo en el gran espacio de educación ambiental de Asturias.

Con un ojo puesto en el Espacio Circus de Oviedo, reconocido como el mejor lugar para celebrar eventos de España y Portugal, y el otro ojo en las montañas de redes y los embalses de Tanes (Caso) y Rioseco, el Principado, con fondos europeos, ha decidido darle una nueva vida a la Casa del Agua. Se invertirán 308.244 euros para cambiarlo prácticamente todo. Lo que hasta ahora era un espacio expositivo oscuro pasará a abrirse al paisaje, a ese “grifo de Asturias” que son los concejos de Sobrescobio y Caso.

La actuación más importante será en la sala más grande. Se construirán unas gradas en forma de anfiteatro con capacidad “para un autobús”, es decir más de medio centenar de personas. Podrán mirar a una enorme pantalla en la que se proyectarán materiales de talleres o darse la vuelta y contemplar la laguna en la que juguetean, con suerte, las nutrias. La enorme pared negra que ahora tapa esas vistas será eliminada dejando paso a una gigantesca cristalera, ya existente pero tapada.

La Casa del Agua, en Rioseco, Sobrescobio / D. O.

En esa misma sala se colocará mobiliario modular que podrá ser utilizado para todas esas tareas didácticas que se pretende desarrollar en el centro. La idea es que todo sea ágil y cómodo.

Confederación y Cadasa

La otra zona, la de la entrada, también será renovada. Ahí jugarán un papel importante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), que tendrán su propio espacio expositivo.

Se trata, como explicó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, este lunes en una visita a la obra, de “explicar la función del agua en el medio natural y también qué supone el agua para nuestra calidad de vida”. Calvo ve en la Casa del Agua de Rioseco “un reconocimiento a los consejos de Caso y Sobrescobio, por esa labor de ser el grifo de Asturias”, pero también “un centro de atracción para el turismo y una herramienta fundamental de educación ambiental”. La Casa del Agua, reconoció Calvo, “necesitaba actualizarse” de ahí estas obras que ya han comenzado y que concluirán el próximo mes de junio, antes del inicio de la temporada estival.

Obreros trabajando en el interior de la Casa del Agua, en Rioseco, Sobrescobio / D. O.

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, reconoció que “la exposición estaba un poco pasada de moda”. Martínez visitó la muestra en Zaragoza y le pareció “espectacular”. Aquellos materiales acabaron en Rioseco “y fueron un atractivo muy grande, funcionó muy bien”, pero el paso de los años los ha desactualizado, así que ahora espera que la renovación cause el mismo efecto y que la Casa del Agua sea de nuevo “un importante atractivo para el concejo”.

El encargado de detallar lo que se hará en el edificio fue David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, que explicó que “se va de desmontar todo para hacer un espacio más diáfano y construir un atrio mucho más dinámico de lo que hay ahora”. Eso permitirá desarrollar esos cursos de educación ambiental para escolares pero también la celebración de todo tipo de eventos.