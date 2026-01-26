Toni Bright, el mago metalista, actuará el vienes 30 de enero en Langreo

Este próximo viernes 30 de enero, a partir de las 20.00 horas, el teatro José León Delestal de La Felguera abrirá sus puertas para recibir a Toni Bright, reconocido como uno de los mejores magos mentalistas de España. Bajo el título "Volver a creer", Bright presentará un espectáculo de "magia de la mente" que, según la organización, "nos promete un viaje más allá de la lógica”. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

A diferencia de la magia convencional, el espectáculo de Toni Bright se aleja de los trucos comunes para centrarse en el uso de la psicología, la sugestión y el ilusionismo. Durante 70 minutos, "el público se verá inmerso en una atmósfera de misterio donde se plantearán todo tipo de desafíos".

Tras recorrer los escenarios más prestigiosos del país con gran éxito de público y crítica, Toni Bright invita ahora a los langreanos "a recuperar la capacidad de sorpresa y cuestionar su percepción de la realidad".

El espectáculo cuenta con el patrocinio de Bayer Hispania y la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

Toni Bright, natural de Elche, comenzó a interesarse por la magia y el ilusionismo de niño, tras ver una actuación en televisión. Se define como mago y mentalista, si bien considera que su labor en el escenario encaja mejor en la definición de mentalista, ya que sus espectáculos no se basan en el uso de elementos propios de la magia, como las cartas o las monedas, sino en el uso de la mente.