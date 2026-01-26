Unificar la gestión de Pajares y Fuentes de invierno e impulsar una marca común para las estaciones de esquí de la Cordillera, la última petición de la Mesa de la Nieve

"La unión hace la fuerza". Esto es lo que han pensado en la llamada Mesa de la Nieve, hasta ahora integrada esencialmente por colectivos vinculados a Valgrande-Pajares. Este lunes, en su última reunión celebrada en el campus de Mieres, han incorporado a los agentes vecinales y sociales de Fuentes de Invierno. Y del encuentro ha resultado una propuesta: poner en marcha una gestión conjunta de las estaciones asturianas, y caminar "hacia la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias". Además, también plantean cohesionar "el modelo y la marca con las dos estaciones de León buscando también una ineludible unión física".

Desde la Mesa entienden que "la nieve y montaña de los valles de Aller y Lena puede aportar mucho al turismo de Asturias si se hace bien y, de verdad, se trabaja en esa dirección". "Una mayor oferta conjunta de Valgrande Pajares con Fuentes de Invierno y con las estaciones leonesas, sin duda, nos hará más atractivos en los mercados portugués y gallego, incluso madrileño, permitiendo abrir nuevos nichos de mercado", apuntan, para reclamar más fondos: "Invirtiendo y mejorando se podrá apostar también por la promoción conjunta fuera de nuestras fronteras".

Reproches

En el encuentro de este lunes participaron empresarios, Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), concesionarios, clubes, asociación de vecinos de la Raya, asociación de vecinos del Brañillín y usuarios de las estaciones invernales y de montaña de Pajares y Fuentes de Invierno. Justo antes de la reunión, Íñigo Cabal, presidente del club Elit Mirios y portavoz de la Mesa, señaló que el encuentro se producía "ante la falta de diálogo del Gobierno del Principado de Asturias". Reprochó a la Consejera de Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez, "la falta de respuesta a nuestras reiteradas peticiones de reunión formal".

Su aspiración, dijo Cabal, es que se haga "una apuesta definitiva por las dos estaciones, como se está haciendo en otros territorios del país". El portavoz de la Mesa aseguró que "las estaciones que tienen muchísimo que aportar, pero no se están mirando para ellas".

Demandas

Tras la reunión que mantuvieron, la Mesa de la Nieve emitió un comunicado en la misma línea, y con varias peticiones. Por un lado, "una apuesta de verdad basada en la gestión y no en la propaganda. Reclamamos que el señor Barbón mire de verdad a sus montañas y a estos valles apostando decididamente". Y censuraron que el Presidente del Principado esté "ignorando a la mesa de la Nieve, un órgano que creó la propia Consejera para asesorarla en esta materia".

Primero hicieron referencia a Fuentes de Invierno. Lamentaron que después de 18 años de funcionamiento, Fuentes siga "sin conexión eléctrica y produciendo energía en un entorno natural con generadores de gasóleo". Agregaron que es "la única estación de la península sin nieve artificial, precisa de una instalación de servicios en la zona media, o un hangar en la zona baja, entre otras muchas necesidades". Además, también dejaron un recado para el Ayuntamiento de Aller: "No atiende sus competencias con la Raya; al no haber dado solución a la falta de alumbrado en el pueblo".

Por la izquierda, Manuela Ena Fernández, Juan Carlos Iglesias y Vanesa Gutiérrez, durante la presentación del proyecto para Fuentes de Invierno en Cabañaquinta. / A. Velasco

Quisieron poner de manifiesto su "hartazgo por la falta de respuesta del Gobierno de Asturias y porque trate de engañarnos con anuncios y propuestas vacías que no pasan de planos e infografías sin consignación presupuestaria". Cabe recordar que este mismo mes, la Consejera Vanessa Gutiérrez y la directora general de Deporte, Manuel Ena Fernández, presentaban en el Ayuntamiento de Aller un plan de desarrollo para Fuentes, en el que en principio se incluían estas demandas expresadas por la mesa de la Nieve.

Pajares

En el caso de la estación lenense de Valgrande, las críticas se centraron en la directora de Deportes: "Se equivoca en cada decisión y lejos de atajar los graves problemas existentes, los está agrandando en cada una de las que toma". Desde el colectivo señalaron que "sin un mantenimiento preventivo y con un espejismo sin continuidad, como fue la telecabina; la estación se encuentra en una caótica situación como nunca anteriormente". Criticaron que "la fase 2, que debería haberse culminado en el 2025, acumula importantes retrasos y solo hay consignación presupuestaría para una pequeña parte del importe total previsto". "Los edificios públicos, la urbanización y la nieve artificial están en una precaria situación tras años sin inversión; pero pese a ello no hay un plan de solución", finalizaron en este punto.

Esquiadores en Pajares, este mismo enero. / LNE

Cuestionado por la responsabilidad de la situación de Pajares, Íñigo Cabal disparó directamente a la directora general de Deportes. "Nosotros, abiertamente, no nos ha quedado otra que pedir su cese", señaló, para justificar: "En primer lugar, porque no nos escucha, no nos recibe, y después porque los problemas en Valgrande-Pajares, lejos de arreglarse, van a peor". Sobre quiénes son en su opinión los responsables del cuestionado funcionamiento diario de la estación, el portavoz de la mesa de la Nieve, insistió en culpar a la responsable de Deportes: "Es la que tiene que poner el orden en el complejo. La estación de Pajares funciona por el sacrificio personal de personas y de trabajadores, y creemos que un sistema que solamente funciona en base al sacrificio personal de los trabajadores, no es un sistema viable".

Reuniones

Para finalizar, la Mesa de la Nieve señaló que en las próximas semanas tienen previsto reunirse con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y que "procuraremos reunirnos con el alcalde de Aller", Juan Carlos Iglesias, "mientras esperamos por el proclamado pero inexistente diálogo ofrecido por nuestro Presidente", Adrián Barbón. Y finalizaron: "Señor Barbón actúe ya, tome decisiones valientes, rápidas y eficaces con las Cuencas, con estos motores económicos de futuro. La mesa de la nieve continuará trabajando con ahínco y sin descanso".