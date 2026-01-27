Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alcalde de Aller, contra la Mesa de la Nieve: "No nos sentimos representados, ni tienen legitimidad"

El regidor asegura que "los propietarios de una urbanización privada no pueden erigirse como representantes de los intereses del concejo"

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, en el centro, flanqueado por la directora general de Deportes, Manuel Ena Fernández, y la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, hace unos días en Cabañaquinta.

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, en el centro, flanqueado por la directora general de Deportes, Manuel Ena Fernández, y la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, hace unos días en Cabañaquinta. / A. Velasco

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Cabañaquinta

La crispación en torno a las estaciones de esquí en Asturias y al sector de la nieve se ha incrementado notablemente esta temporada, con demandas y reproches por parte de la llamada Mesa de la Nieve principalmente hacia la administración regional —aunque también hacia la administración local— sobre la situación de Valgrande-Pajares. Sin embargo, en su última reunión también se incorporaron "agentes" de Fuentes de Invierno, algo que ha cabreado al alcalde de Aller. Juan Carlos Iglesias ha asegurado que "nosotros no nos sentimos representados por esa mesa" y que, desde luego, "no tiene legitimidad para defender los intereses ni del concejo ni de la estación".

El regidor allerano asegura no entender "quién ha nombrado como agentes de Fuentes de Invierno a propietarios de una urbanización privada como es la de La Raya". "En todo caso, deberían de ser empresarios o concesionarios, además de las administraciones, quienes estuviéramos ahí, y no personas particulares que solo defienden intereses propios", apunta Iglesias. Además, el Alcalde señala que "el presidente o portavoz de esa Mesa de la Nieve no tiene conocimientos sobre la urbanización de La Raya ni la problemática que hay ahí". Y asegura que este colectivo "es un lobby de Pajares que ahora quiere disfrazar sus demandas hablando de Aller y de Fuentes de Invierno".

Apoyo

Juan Carlos Iglesias se mostró, además, contrario a la petición de dimisión de la Directora General de Deportes, Manuela Ena Fernández, hecha desde la citada Mesa de la Nieve. "Nos desmarcamos totalmente de pedir el cese ni de la directora general ni de la Consejera", aseguró el Alcalde. Lo justificó asegurando que "en más de una década, es la primera vez que se dan los pasos adecuados", en referencia al estudio presentado en el Ayuntamiento hace unos días para poder "desarrollar la estación en la línea de lo que queremos y de lo que es necesario". "Hasta ahora no se podía hacer absolutamente nada por las restricciones medioambientales por mucho que otros se empeñen en decir lo contrario", valoró Iglesias.

Por último, el regidor allerano subrayó la "nula legitimidad de la Mesa de la Nieve para hablar de las estaciones". "La legitimidad se gana en las urnas, y parece ser que algunos pretenden gobernar o manejar las estaciones de esquí a su antojo, como si fuera de su propiedad", indicó. "Hay algo evidente, y es que ese colectivo busca anteponer intereses particulares al interés general en dos equipamientos que son públicos y gestionados por el Principado de Asturias", finalizó.

