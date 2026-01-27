Antroxu de Mieres 2025: La "Trumpchona" del Caudal será protagonista del Carnaval con un grito por la paz

Con permiso de la festividad de Reyes y la Cabalgata, a Mieres le quedan tres semanas para sumergirse en la primera gran fiesta del año en el concejo. Se trata del Antroxu, una celebración marcada por el color y la alegría, que este año llega al municipio con tintes reivindicativos, en este caso a favor de la paz. Y el emblema del carnaval mierense, la "Truchona" del Caudal, llegará este año desde el otro lado del Atlántico, ya que se caracterizará como la "Trumpchona", y encabezará los desfiles, tanto infantil como el del gran Antroxu.

La concejala de Cultura y Festejos, Nuria Ordóñez, presentó, acompañada por su equipo, la programación de esta popular fiesta. La edil señaló que este año va a llevar por nombre "Mieres glaya por la paz". "Defender la paz es fundamental, más que nunca, porque nos permite convivir con respeto, cuidarnos, construir y compartir espacios donde todas las personas nos podamos sentir seguras, acompañadas y valoradas", dijo la edil. "Llevar este mensaje a un evento tan importante como el Antroxu es especialmente significativo, porque nos juntamos personas de todas las edades, culturas y diferentes realidades", apuntó

Así, en base a esta premisa se realizó el cartel, que corrió a cargo de la diseñadora "Graciosa". En el mismo, se puede ver a "La Truchona del Caudal", caracterizada de hippie y con un tupé a lo Donald Trump. Además, la edil indicó que en el tradicional cortexu, estará acompañada por "otros activistas como Manolito Zen, Pachu Li o Nelson Mandilín, todo para darle también el ambiente festivo y de humor que merece".

Nuria Ordóñez, segunda por la izquierda, explicando el programa del Antroxu. / A. Velasco

Desfiles

Ordóñez explicó que el Antroxu infantil tendrá lugar el martes 17 de febrero. "El desfile saldrá a las cinco y media de la tarde, con el recorrido habitual de otros años", dijo. En caso de lluvia se trasladará al patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela. Además, la concejala señaló que "este año habrá la posibilidad de que las personas con diversidad funcional tenemos puedan unirse al desfile en la parte final, porque en la parte delantera de la cabecera irán las dos charangas y será una zona mucho más ruidosa". Además, también se acotarán espacios para ver el desfile en la plaza de Abastos. En caso del carnaval infantil habrá dos categorías, individuales o parejas, y grupos.

En el caso del gran Antroxu, la celebración será el viernes, 20 de febrero. Con salida del entorno de La Mayacina a las 20.30 horas. Habrá tres espacios para que las personas con diversidad funcional puedan seguir el desfile con tranquilidad. Además, el jurado podrá situarse en cualquier punto del recorrido, y valorarán, en palabras de la concejala "el trabajo, la creatividad, la originalidad y también la desenvoltura o los bailes que puedan realizar durante el desfile".

Inscripciones y premios

Ordóñez explicó que las inscripciones y la retirada de dorsales para ambos carnavales tendrá lugar en la Oficina Municipal de Festejos, ubicada en la Casa de Cultura de Mieres. Para el Antroxu infantil se podrán inscribir los días 10 y 11 de febrero, y el propio día del desfile, el 17, hasta las 14.00 horas. En el caso del Gran Antroxu, las inscripciones al concurso se realizarán los días 18 y 19 de febrero, y también el propio día 20 hasta las 14.00.

A modo de novedad, y entre las categorías del Gran Antroxu, el Ayuntamiento ha hecho una distinción entre los grupos sin locomoción y las carrozas. Así, serán cinco modalidades las que se premien: carrozas, grupo sin locomoción, individual o pareja, y dos menciones locales. Este hecho, explicó Ordóñez, ha provocado que "se aumentaran casi 2.000 euros en premios y en total destinamos más de diez mil euros en los dos desfiles". Por último, la edil deseó una gran participación, y animó a los asturianos a visitar Mieres para compartir el Antroxu de la villa.