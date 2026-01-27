Una avería en la telecabina de Pajares enciende a los usuarios

"Estación cerrada por avería en la telecabina". Es el mensaje con el que se encontraron este martes 27 de enero los usuarios de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena. Una más, una avería más en las instalaciones a sumar a la larga lista de incidencias de esta temporada.

Concesionarios empresarios de la estación, Asociación de Vecinos del Brañillín, Asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral) y clubes de esquí, agrupados en la denominada Mesa de la Nieve, arremetieron directamente contra la directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar.

La telecabina de Pajares- / A. Velasco

"El pasado sábado, a la vista de todos los usuarios, la incorrecta manipulación de la telecabina implicó un bloqueo de la plataforma de salida que originó un retraso de una hora y quince minutos en la apertura de la instalación", aseguraron. Explicaron además que "la avería fue solucionada a golpe de martillo y palos, como pudo observarse ante la incredibilidad de los usuarios, manipulación seguramente alejada del manual del fabricante de un remonte nuevo que ha supuesto una inversión de casi 9 millones de euros". Esa operación, dicen "con mucha probabilidad ha tenido influencia en la avería de este martes".

En un comunicado explican que la noche del lunes los trabajadores de la estación encargados de la telecabina "fueron incapaces de guardar las cabinas hasta la una de la madrugada y las maniobras para conseguirlo, pasaban del esperpento a la preocupación". Describen "cabinas golpeándose" debido a los fuertes vientos que iban en aumento, "lo cual pudo llegar a ocasionar un accidente muy grave o una avería más grave aún, si es que no se ha ocasionado ya". En el texto acusan a la directora general de Deportes de "poner en riesgo la seguridad de los trabajadores", por lo que consideran que "su cese es ya una urgencia que pasa a ser responsabilidad directa del presidente del Principado".

"Los problemas van en aumento y sin duda están demostrando la incapacidad y errática actuación de la directora general de deportes, Manuela Eleazar Fernández, en todo lo relativo a sus decisiones en el área de remontes y pista, en el que se ha implicado directamente, atendiendo diariamente los reportes de este departamento".

Sin la telecabina "Valgrande-Pajares "está herida de muerte", con todo lo que supone para los empresarios relacionados directamente con la estación y para todo el valle de Lena.