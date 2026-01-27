La Consejera de Cultura responde a las críticas por el esquí: "Hay compromiso, plan e inversiones desde hace tiempo"

La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha dejado clara, una vez más, la postura del Gobierno del Principado sobre las estaciones de esquí, ratificando el compromiso de la administración regional sobre estos complejos. Lo hizo un día después de que la "Mesa de la Nieve" reclamase actuaciones inmediatas en las Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, y mostraran su malestar por una supuesta falta de diálogo con el Principado.

Gutiérrez aseguró que "el Gobierno del Principado lleva teniendo un plan con las estaciones mucho tiempo". De hecho, dijo, "recientemente anunciamos esa estrategia de actualización de las dos estaciones, cada una con las necesidades que tiene y que se están acometiendo". Y agregó "creo que son además palpables y visibles esas actuaciones y ese compromiso, porque se constata con hechos".

Pajares

La Consejera explicó los pasos que se han dado en Pajares, con actuaciones que acabarán sumando casi 11 millones de euros de inversión. Así, evidenció el "compromiso" del Principado en que "en el caso de Pajares ya lo vimos con la instalación de esa telecabina, con una inversión que supuso casi 10 millones de euros". Añadió que "ya se comenzó con la fase 2: se hicieron actuaciones a finales del año pasado, y ya se acaba de hacer un encargo por casi un millón de euros para continuar con esa fase". Por último, apuntó en que se está trabajando "con una actuación más grande, que la de la licitación de telebike". "Son pasos que ya estaban anunciados y que forman parte de esa fase 2 que se va a ir completando y sobre la que estamos trabajando", aseveró.

Fuentes de Invierno

También hizo referencia al camino que se está siguiendo en Fuentes de Invierno. "Próximamente, por no decir que en esta semana, saldrá ya la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la evaluación de impacto ambiental, tal y como anunciamos en la reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Aller", explicó, para señalar que este trámite "es imprescindible para poder acometer nuevas mejoras y hacer nuevas inversiones". Sin este paso administrativo, señaló la Consejera, "no se pueden acometer las inversiones, que hasta el momento están restringidas por la actual Declaración de Impacto Ambiental", argumentó.

De esta forma, finalizó Gutiérrez, "el Gobierno del Principado de Asturias viene dando pasos de manera constante y creo que el compromiso además no solamente ya con palabras, sino con hechos que se van viendo y así vamos a seguir trabajando".