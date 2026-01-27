Educación admite que se planean solo dos unidades de Infantil en Vega de Guceo, pero que la planificación está "en fase inicial"

El colegio Vega de Guceo, en el mierense valle de Turón, tendrá el próximo curso dos unidades mixtas de Educación Infantil, lo que supondría perder una respecto a este curso. Al menos esa es la planificación actual de la Consejería de Educación de cara al año lectivo 2026-2027, tal y como han reconocido desde la propia administración regional: "En estos momentos, el alumnado previsto en Vega de Guceo para el segundo ciclo de Infantil entra dentro de los parámetros previstos para organizar dos unidades mixtas", dijeron.

Eso sí, incluyen dos matices importantes. Por un lado, que el planteamiento está aún en una "fase inicial". Y por el otro, que la Consejería abrió un periodo de alegaciones, cerrado el pasado viernes. Según ha podido saber este diario, la dirección del centro educativo turonés ha presentado los argumentos oportunos en tiempo y forma. Unas alegaciones que serán estudiadas y contestadas en las próximas semanas.

Tras la queja hecha pública por el AMPA del centro por la supresión de una unidad en Educación Infantil, que recibió el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, la Consejería ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA el proceso que se está siguiendo de cara a plantear el próximo curso. "Acabamos de iniciar la planificación del próximo curso 2026/2027 y, por tanto, está aún en una fase muy inicial", señalaron las fuentes consultadas.

Cálculo

A partir de ahí, el funcionamiento es el siguiente. Se hace una previsión de unidades (clases), que se calcula "teniendo en cuenta diversos factores, desde la evolución de la matrícula de los últimos años al alumnado con necesidades educativas especiales, así como la demanda existente en cada zona de escolarización". Explican desde la Consejería que "la Dirección General de Centros y Red 0-3 años trasladó a los equipos directivos la primera previsión con las unidades y el plazo para las alegaciones concluyó el pasado viernes".

La sede de la Consejería de Educación, en la plaza de España de Oviedo. / LNE

En este caso, el Colegio Vega de Guceo, después de recibir la previsión de que se les reducirían las unidades de tres (una por curso), a dos mixtas en Educación Infantil, decidió alegar. La administración regional señaló que "durante los próximos días se analizarán todas las alegaciones, una a una".

Previsión

Desde la cartera que dirige Eva Ledo señalaron que en cualquier caso, "se trata de una previsión inicial". "Si se producen modificaciones en la matrícula, el número de unidades puede variar", aseguraron, para matizar que "el incremento de una unidad en un colegio público, si la situación lo requiere, puede autorizarse incluso a lo largo del curso, una vez iniciadas las clases".

Las fuentes de la Consejería subrayaron que esos parámetros están recogidos en la Resolución de 15 de julio de 2024, de la Consejería de Educación, por la que se regula la relación de alumnos y alumnas por unidad que será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias que impartan enseñanzas de segundo ciclo de educación Infantil, educación Primaria, educación Secundaria y Bachillerato a partir del curso 2024-2025". Una norma, destacan, que "redujo las ratios tanto de las unidades completas como de las mixtas, lo que beneficia la organización de los centros rurales".