Nacho Vegas arranca en Mieres la gira de "Vidas semipreciosas", con todas las entradas vendidas

El concierto sirve para presentar el nuevo disco del cantante gijonés

Gijón. Librería La Revoltosa. Entrevista Con músico Nacho Vegas

Gijón. Librería La Revoltosa. Entrevista Con músico Nacho Vegas / Juan Plaza / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

Mieres acoge este viernes (Centro Cultural, 20.00 horas) el estreno absoluto de la nueva gira de Nacho Vegas, que lo será también de su nuevo álbum, “Vidas semipreciosas” (Oso Polita). El cantante ha elegido la capital del Caudal para la presentación de su noveno álbum de estudio en solitario. Las entradas, que salieron a la venta el pasado 25 de septiembre llevan meses agotadas.

"Vidas semipreciosas" vio la luz el pasado viernes y la gira que sigue a su lanzamiento se extenderá también a América Latina. La banda que le acompañará incluye al maestro Manu Molina a la batería, el guitarrista Joseba Irazoki, Miren Narbaiza a la guitarra y los coros y Hans Laguna y Ferran Resines. Tras la mesa de sonido estará Cristian Pallejà, otro de los responsables del sonido del álbum.

El cantautor gijonés estará el sábado en La Benéfica, el teatro recuperado en Piloña con un proyecto impulsado por Rodrigo Cuevas, también con todo vendido. Después, la gira pasará por Donostia (6/02), León (13/02), Santiago (14/02), Sevilla (19/02), Córdoba (20/02), Granada (21/02), Valencia (26/02), Reus (28/02), Badajoz (10/04), Cáceres (11/04), Valladolid (18/04), Madrid (23/04), Bilbao (15/05), Vitoria-Gasteiz (16/05), Pamplona-Iruña (28/05), Zaragoza (29/05), Barcelona (30/05) y Málaga (24/06).

Víctor Manuel arrasa en Mieres: vende en minutos la mayor parte de las entradas para el concierto de San Xuan

Nacho Vegas arranca en Mieres la gira de "Vidas semipreciosas", con todas las entradas vendidas

El PP exige un cambio en el modelo de gestión en Valgrande-Pajares ante una situación “caótica”

Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores

Educación admite que se planean solo dos unidades de Infantil en Vega de Guceo, pero que la planificación está "en fase inicial"

Un pozo llamado Nicolasa

