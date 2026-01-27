Nuevos cursos en FUCOMI, con matrícula abierta
A. A.
FUCOMI, la Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo, es una entidad con el objetivo principal de facilitar la inserción laboral a las personas de las Cuencas que se encuentran en situación de desempleo.
Actualmente, FUCOMI dispone de plazo abierto de matriculación para distintas formaciones de inicio próximo. Como curso conducente a la obtención de certificado de profesionalidad y dirigido a personas ocupadas, FUCOMI imparte el Curso en Gestión Integrada de Recursos Humanos, en Oviedo, en horario de mañana. Dirigido a desempleados y también conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, la fundación ofrece el Curso de Atención al Cliente, consumidor o usuario. Será en Oviedo por la tarde.
En el apartado de los que no son conducentes a certificados de profesionalidad, se imparten dos cursos: Soldadura Básica con MIG-MAG y electrodo revestido, en horario de mañana y tarde, y Tubería Industrial. Ambos tienen lugar en el Pozo San José, en Turón.
Para más información sobre estos cursos, los interesados pueden contactar con los teléfonos 985420025 y 629328342, o enviar un correo electrónico a marilo@fucomi.com,
FUCOMI, desde hace más de 30 años, analiza las necesidades del mercado y crea propuestas formativas adaptadas a las necesidades de las empresas. También ejecuta programas de acompañamiento para el empleo y dispone de un propio portal de empleo en el que pueden inscribirse empresas, demandantes de empleo y emprendedores.
