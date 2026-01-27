Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores

Un brote de sarna entre los trabajadores de la UCI del Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo) ha llevado un grupo de empleados del centro a reclamar el cierre del servicio. Según fuentes conocedoras de la situación, la petición ha sido trasladada a la Consejería de Salud del Principado. Al menos diez profesionales están afectados y el resto quiere evitar los contagios para lo que "lo mejor es cerrar la UCI y desinfectarla por completo". La sarna no se ha extendido a los pacientes y ninguno de los tres que permanecen ingresados en cuidados intensivos está contagiado. Los trabajadores piden que puedan ser trasladados a otros puntos del hospital o incluso a otros centros sanitarios como el HUCA, en Oviedo, o el Hospital de Cabueñes, en Gijón, para proceder a la desinfección total.

La Consejería ha optado por cerrar parte de la UCI para desinfectarla mientras la otra parte sigue en funcionamiento. "Está sucia, puede estar contaminada de sarna y los trabajadores siguen pasando por esa zona para llegar a la parte limpia", explican fuentes consultadas. Además, señalan que "la parte que queda sin limpiar, la que empezarán a desinfectar ahora es precisamente la de la entrada a la UCI, así que no tiene sentido que médicos o enfermeras pasen de una parte sucia a una limpia".

Cierre el fin de semana

"Podían haber optado por hacerlo mal o hacerlo peor, y han decidido hacerlo lo peor posible", denuncian ante la negativa de Salud de cerrar el servicio. "Se pidió que lo cerrasen durante el fin de semana, que hiciesen una desinfección completa y que este lunes pudiese volver a operar con normalidad", añaden. En su opinión hacerlo por partes no soluciona el problema, porque los ácaros que producen la sarna pasarán con los trabajadores de la zona sin desinfectar a la que ya lo está.

Camas en el gimnasio

El problema se ha hecho público después de que se conociese la tensión asistencial en el centro de referencia del área sanitaria VIII, que debido el incremento de las afecciones respiratorias se vio obligado a instalar camas en el gimnasio y a valorar la posibilidad, que finalmente no se concretó al no ser necesario, de derivar pacientes a otros hospitales de Asturias, como el de Arriondas.

En ese momento se señaló además que la mitad de la UCI no estaba operativa ya que se estaban realizando labores rutinarias de desinfección. Según fuentes consultadas, no se trata de un trabajo rutinario sino que se debe a ese brote de sarna que afecta a trabajadores y que ha llevado a que una decena de profesionales estén en estos momentos de baja laboral. Esas bajas no afectan a la atención de los pacientes, pero ponen de relieve el problema que ha ocasionado en el hospital una enfermedad altamente contagiosa.

Brotes comunes

La sarna no es cosa del pasado ni de la suciedad, en los últimos años son frecuentes los brotes de esta enferemdad cutánea provocada por un ácaro. En Asturias hace al menos dos años que se vienen detectando brotes de cierta importancia. Ocurre en espacios como residencias de mayores, centros de menores o espacios compartidos como puede ser un hospital. El Principado ha renocido en varias ocasiones haber tenido que hacer frente a brotes de sarna en equipamientos de su red asistencial.

No es un fenómeno solo de Asturias, donde en los últimos años se han detectado miles de casos. La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) –entidad que agrupa a la práctica totalidad de los dermatólogos del territorio nacional– estima que la incidencia de la escabiosis, la sarna humana, lleva aumentando desde 2020 a un ritmo del 20 por ciento anual. La infestación producida por el ácaro "Sarcoptes scabiei" es altamente transmisible.