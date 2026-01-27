El PP exige un cambio en el modelo de gestión en Valgrande-Pajares ante una situación “caótica”

El PP reclamó este martes desde Pola de Lena un cambio en el modelo de gestión de la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, alineándose así con la denominada Mesa de la nieve, colectivo integrado por clubes, empresas, operadores, vecinos y usuarios vinculados a la estación. El diputado popular Pedro de Rueda mantiene que “si el Gobierno de Adrián Barbón es incapaz de asumir responsabilidades y garantizar una gestión eficaz de la estación invernal de Valgrande-Pajares, debería dar un paso al lado y permitir un cambio de modelo que ponga fin a años de improvisación y mala gestión”.

“Valgrande-Pajares puede y debe ser una palanca de desarrollo para Asturias; hoy es, por desgracia, el reflejo de un gobierno sin autocrítica, sin responsabilidad y sin rumbo”, ha afirmado De Rueda durante la comparecencia en Lena, en la que ha denunciado “la situación caótica” que atraviesa la estación tras los últimos acontecimientos registrados.

El diputado del PP, acompañado por el presidente de los populares de Lena y concejal, Fernando Secades, el edil Ramón Marinero y otros miembros de la junta local, ha señalado que los problemas de la estación de esquí “no tienen su origen en la meteorología ni en factores externos, sino en una gestión política errática sostenida en el tiempo, marcada por la falta de planificación, el deficiente mantenimiento de las instalaciones, la improvisación constante y la ausencia total de previsión en momentos clave de la temporada”.

Usuarios, estos días en Valgrande-Pajares. / Valgrande-Pajres

Eludir responsabilidades

En este sentido, De Rueda ha criticado duramente la actitud del ejecutivo de Adrián Barbón, al que ha acusado de “eludir sistemáticamente sus responsabilidades y de evitar cualquier ejercicio de autocrítica”. “Gobernar no es buscar culpables cuando las cosas salen mal, sino asumir responsabilidades y corregir errores”, ha subrayado.

El diputado autonómico ha puesto como ejemplo de “esta deriva” las recientes declaraciones del presidente del Principado en Fitur, “donde, lejos de asumir responsabilidades políticas, volvió a trasladar las culpas a la sociedad civil". “Esa forma de actuar es exactamente la que ha llevado a Valgrande-Pajares a la situación actual”, ha advertido.

A juicio del parlamentario, “mientras otras estaciones del entorno funcionan con razonable normalidad en condiciones similares, Valgrande-Pajares acumula averías recurrentes, instalaciones cerradas o infrautilizadas, anuncios de inversiones cada vez más menguantes y alejadas en el tiempo y una gestión incapaz de ofrecer estabilidad y confianza”.

De Rueda ha alertado de que esta situación “tiene un impacto directo sobre los trabajadores, los usuarios y la economía de toda la comarca, afectando al turismo de montaña, a la hostelería, al comercio local y a la imagen de Asturias como destino de invierno”.

“Esto no va de ideología; va de gestión, de responsabilidad y de respeto a los asturianos”, ha concluido el diputado del PP, insistiendo en la necesidad de “una profesionalización real de la gestión de la estación y de un cambio de modelo que permita aprovechar todo el potencial de Valgrande-Pajares en beneficio de Asturias”.