Quejas entre los usuarios por el agua de la piscina de Mieres: "Mi hija sale con los labios morados"

Nadar en la piscina climatizada del complejo de Vega de Arriba se ha convertido en las últimas semanas en una especie de tortura. Al menos eso es lo que denuncian algunos usuarios del centro, que se quejan de que la temperatura del agua ha bajado drásticamente, hasta el punto de que algunos niños han tenido que abandonar a medias sus cursillos. El Ayuntamiento de Mieres reconocía el fin de semana que hay una avería en una de las bombas de calor de la instalación, aunque matizaron que "la temperatura del agua está en todo momento dentro de los parámetros previstos para este tipo de instalaciones".

Sin embargo, los usuarios no lo ven así. La madre de una de las pequeñas que acuden a los cursillos de natación explicaba que "ya los días 12 y 14 de enero, todos los niños salen temblando muertos de frío con los labios morados, quejándose todos de lo mismo que la temperatura del agua estaba fría", apunta la mujer. En el caso de su pequeña, salió antes de terminar las clases al no soportar el agua. Su sorpresa, apunta, fue cuando comprobó que el agua de las duchas también salía fría.

Usuarios en la piscina de Vega de Arriba. / LNE

Protestas

Una semana más tarde, relata la mujer "el padre de otra cursillista, y socio, que fue a nadar, nos dice que el agua del vaso seguía fría y que se duchó con agua fría también". "Me parece de vergüenza que unas instalaciones como esas que han estado cerradas un tiempo largo para supuestas mejoras, un año después se vean con este tipo de problemáticas que no son puntuales y que no sé ve que se ponga solución", afirma.

Esta mamá señala que tras ponerse el contacto con el Ayuntamiento, el Consistorio les aseguró que estaban al corriente de la situación, y que estaban en vías de solución. Sin embargo, este mismo lunes se encontraban con el mismo problema. "Siguen echando balones fuera, diciendo lo mismo como un disco rallado y el problema sigue sin solucionarse, no cierran, no suspenden los cursillos...", indica. "Hay más gente protestando, y llevamos ya tres semanas así", agrega, para ironizar: "Eso sí, la cuota se sigue pasando".

Ayuntamiento

El Ayuntamiento reconoce que hay problemas. "Desde hace unos días una avería en la Piscina Municipal de Vega de Arriba ha provocado la bajada de temperatura del agua", indicaba en un comunicado en redes sociales, agregando que "desde la Concejalía de Deportes se está trabajando para solucionarlo con la mayor rapidez posible". Este mismo martes, confirmaban que la avería se había reparado ya y que la temperatura del agua estaba subiendo de nuevo.

El Consistorio señalaba que en todo caso, "la temperatura del agua en la piscina municipal está en todo momento dentro de los parámetros previstos para estas instalaciones deportivas, pero es cierto que ha descendido con respecto a la habitual en este equipamiento". Por último, pedían "disculpas por las molestias", y aseguraban estar "trabajando para recuperar la normalidad cuanto antes".