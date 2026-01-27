San Martín del Rey Aurelio se suma a la "marea naranja" contra el cáncer infantil

San Martín del Rey Aurelio se echará a la calle el próximo domingo 22 de febrero para participar en la octava edición de la Marcha solidaria "Corre con Galbán", contra el cáncer infantil. Se trata de una prueba lúdica saludable no competitiva para todas las edades, que tendrá lugar de manera simultánea en los 78 municipios asturianos.

El evento fue presentado hoy en el salón de plenos, en un acto que contó con la participación de Igor García, de la Asociación Galbán; Cintia Ordóñez, concejala de Deportes; y Clara García, del Club de Atletismo Valle del Nalón.

El evento "tiene como finalidad dar visibilidad al cáncer infantil, sensibilizar a la población y recaudar fondos destinados a la investigación", señaló la concejala de Deportes y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez.

La iniciativa, organizada por la Asociación Galbán, “busca unir a toda la comunidad asturiana en tomo a una causa tan importante como es la lucha contra esta enfermedad con el reto de superar la cifra de los 46.000 participantes del año pasado”, según la edil.

Colaboración

En San Martín la carrera cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes y del Club Atletismo Valle del Nalón, que preside Clara García Álvarez, entrenadora del club, que una vez más colabora en la organización técnica de la prueba.

La marcha partirá del parque de La Laguna, en El Entrego, a las 12.00 horas, en un recorrido de 2 kilómetros por el entorno. Las inscripciones online pueden hacerse a través del portal web de Galbán https://asociaciongalban.org/corre-con-galban/ hasta las 23.59 horas del 21 de febrero o hasta agotar plazas. El precio es de 6 euros.

Las inscripciones presenciales pueden realizarse en los polideportivos municipales de Blimea y El Entrego a partir del 2 de febrero y hasta el día 21, así como el mismo día de la prueba, en la salida. Las camisetas se podrán recoger a la vez de la inscripción, en los polideportivos.

La carrera Galbán "tiene también como finalidad divulgar los beneficios del deporte y del ejercicio físico en la salud, tanto de niños como de adultos", concluyeron los responsables municipales