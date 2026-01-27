Sarna en el hospital Valle del Nalón: Salud reconoce el brote y afirma que se actuó "tomando medidas de aislamiento" como "con el Covid"

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, reconoció este martes un brote de sarna entre los trabajadores de la UCI del Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo), y el cierre parcial del servicio para su desinfección, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA.

En una comparecencia en el HUCA, Saavedra explicó que el servicio de vigilancia epidemiológica, el departamento de salud pública y el de medicina preventiva del Valle del Nalón “tomaron medidas de aislamiento de las personas que estaban contagias”. Al mismo tiempo “el servicio de prevención de riesgos laborales tomó también sus medidas”. “Por lo tanto”, continuó Saavedra, “tenemos una serie de informes de los profesionales técnicos que nos dicen qué es lo que hay que hacer en estos casos”. La sarna es una enfermedad cutánea altamente contagiosa.

Archivo - Hospital Valle del Nalón / GOBIERNO DEL PRINCIPADO - Archivo

Esos informes se centran en dos aspectos, por un lado están las personas infectadas, trabajadores de la UCI, y por otro las propias instalaciones del hospital en el que se mueven a diario. Los médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la UCI que están afectados por la enfermedad dejaron de trabajar desde el primer momento “y se tomaron medias de aislamiento muy importantes, como cuando estábamos con el covid”, explicó Saavedra. A esos profesionales, al menos una decena, según empleados del centro hospitalario langreano, “se les aisló totalmente de otros trabajadores y de los pacientes”.

Limpieza en dos fases

En cuanto a las propias instalaciones de la UCI, la Consejera detalló que “se tomó la decisión de hacer una limpieza exhaustiva”. Esa limpieza “se hizo en dos partes” porque “los profesionales de riesgos laborales nos dijeron que se podía hacer así”. Precisamente este punto es el que criticaron los trabajadores del Valle del Nalón que pidieron el cierre completo del servicio. “Hay una parte que está sucia, puede estar contaminada de sarna, y los trabajadores siguen pasando por esa zona para llegar a la parte limpia", explicaron a este periódico. Lo correcto, entienden, “hubiese sido cerrar la UCI durante todo el fin de semana, desinfectarla por completo y que el lunes volviese a entrar en servicio con normalidad”.

La Consejería no lo vio así y atendiendo a los informes de los técnicos optó por una desinfección en dos partes.

En lo que sí coinciden tanto las autoridades sanitarias como los trabajadores del hospital es en dos puntos clave para la tranquilidad de la población. Todos los profesionales afectados están de baja laboral y ningún paciente se ha contagiado, así que “máxima tranquilidad para los usuarios”, recalcó Saavedra, que trabajó durante años en este mismo hospital.

Los usuarios

Para la Plataforma por la Sanidad Pública de Langreo la explicación llega tarde. “El brote ya se produjo la semana pasada y nadie informó”, aseguró Xuacu de Hoyos, portavoz de la plataforma, que entiende que “cuando ocurre una cosa así lo que tienen que hacer es comunicarlo a la junta de personal y a los sindicatos”. “Los pacientes deben tener información de lo que ocurre en el hospital”, subrayó De Hoyos, que acusa a la consejería de “opacidad y falta de trasparencia”.