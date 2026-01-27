Víctor Manuel arrasa en Mieres: vende en minutos la mayor parte de las entradas para el concierto de San Xuan

Que Víctor Manuel es un icono en Mieres y en toda Asturias no es ningún secreto y por eso tampoco resulta extraño que en apenas unos minutos el cantante vendiese miles de entradas para su concierto del próximo 19 de junio en Mieres. Los tickets salieron a la venta a las once de la mañana en la web del artista y volaron. El recinto del Pozo Barredo, donde se celebrará la actuación, se dividirá en varios subsectores, tres de ellos, los más cercanos al escenario, con entradas numeradas y con el público sentado. Esas entradas, un total de 1.500 con precios entre los 37 y los 45 euros -más gastos de gestión-, ya están agotadas, duraron apenas unos minutos. La zona sin numerar, en la que el público estará de pie, tiene capacidad para 2.000 personas y según la organización las entradas, a 27 euros más dos de gastos de gestión, están ya prácticamente agotadas.

A casi cinco meses vista de la actuación en las fiestas de San Xuan, el artista mierense ya tiene garantizado un público fiel que disfrutará de un concierto muy especial. Víctor Manuel presentará su último disco, “Solo a solas conmigo”, pero no faltarán sus grandes clásicos.

Cita muy especial en Mieres

La cita mierense es muy especial para el cantante ya que en su dilatada carrera de 60 años sobre los escenarios, la capital del Caudal no ha sido parada habitual de sus giras. De hecho, Víctor Manuel, al margen de participaciones puntuales en numerosas citas a lo largo y ancho del concejo, tan solo ha actuado tres veces en Mieres. En 1978 actuó él solo con su guitarra en el Teatro Capitol para presentar “Soy un corazón tendido al sol”. En 1990, al ser nombrado precisamente hijo predilecto, tocó ante 27.000 personas en el Prau Socuello durante la fiesta de los Mártires de Valdecuna. Regresó en 2005 al Batán pero lo hizo acompañando a Ana Belén en la gira “Una canción me trajo aquí”.

Recreación del escenario del Pozo Barredo en el que actuareá Víctor Manuel / LNE

El cantante afirmaba hace unos días en LA NUEVA ESPAÑA que es un concierto especial y que acabará llorando. Antes de llegar a Mieres, Víctor actuará en La Laboral, en Gijón, y en el Niemeyer de Avilés, donde por cierto, se hicieron las fotografías para su último disco. Las entradas para esos conciertos están agotadas desde hace tiempo.