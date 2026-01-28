Hasta 20 millones de euros para relanzar Pajares: el Principado elevará la inversión para modernizar la estación de esquí

La consejera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha asegurado este miércoles que hay decisiones técnicas sobre la estación de Valgrande-Pajares que "nadie debe ni puede cuestionar". La responsable regional respondía así a la Mesa de la Nieve, formada por agentes vinculados al complejo lenense.

Lo hacía tras un encuentro con responsables de la Cámara de Comercio de Oviedo, Otea (patronal de turismo y hostelería de Lena), el Ayuntamiento de Lena y la Federación de Deportes de Invierno. A su término, la Consejera anunció que la inversión final para la ampliación y modernización de la estación de Valgrande-Pajares alcanzará los "20 millones de euros".

Tras la instalación de la telecabina y las primeras obras de la fase 2, que se ejecutaron el pasado año, la responsable regional aseguró que entre 2026 y 2027 se llevarán a cabo nuevas obras con casi 10 millones de euros de inversión. La primera de las actuaciones, que tendrán un coste de un millón de euros, se empezarán a desarrollar una vez termine la temporada de esquí (para un bikepark, dos miradores y senderos), mientras que el grueso de este montante, otros 9 millones, se licitarán a final de año y se ejecutarán a lo largo de 2027. Corresponden en este caso, principalmente, a la construcción de un telebike y a la iluminación del propio complejo invernal lenense.

Gutiérrez se mostró además "muy preocupada" por el posible "desprestigio de la estación", fruto de las "constantes críticas", que "cuestionan hasta decisiones técnicas".

Cámara de Comercio

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, también habló tras la reunión. Tal y como avanzó en su momento LA NUEVA ESPAÑA, Paniceres insistió en la necesidad de terminar "con todo el ruido que rodea Pajares", asegurando que la polémica diaria generada en torno a la estación "lo único que hace es perjudicar tanto a los empresarios como a los hosteleros, y dañar el prestigio del complejo invernal".

Ayuntamiento de Lena

Por último, la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, también estuvo en el encuentro y aseguró que desde el Consistorio van a seguir colaborando con la Consejería de Cultura para la "reconstrucción de la estación" de Pajares, para que ésta "se convierta en un motor económico para el Valle de Lena, para las Cuencas y para Asturias".

Además, la regidora hizo hincapié en la necesidad de desestacionalizar el complejo, de manera que los programas y las actividades que se desarrollen durante el verano tengan el mismo interés para los usuarios que las actividades de Pajares en invierno.