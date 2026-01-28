Más apoyos al Vega de Guceo: El PP tilda de "escarnio" el recorte de una unidad en el colegio turonés

La diputada regional del Partido Popular y portavoz en materia de Educación, Gloria García, calificó este miércoles de "escarnio a la calidad educativa y a los derechos en educación de calidad" el anuncio por parte del Principado de la supresión de una unidad de Infantil en el colegio público de Vega de Guceo, en Turón.

La portavoz de los populares indicó que a día de hoy, el centro cuenta con 130 alumnos, y en concreto, en Educación Infantil hay una decena de niños en cinco años, nueve alumnos en cuatro años y otros cinco alumnos en tres años. "Pretenden suprimir una unidad y unificar 3-4 años o 4-5 años", indicó la diputada, tal y como ya había avanzado LA NUEVA ESPAÑA.

Esta medida contradice, a juicio de García, lo firmando en el acuerdo de Asturias Educa. "En ese pacto se habla de estabilización de plazas y de que los centros estén preparados para aumento de matrículas, para nueva escolarización. En este colegio de Turón se está produciendo un aumento de matrícula constante, curso tras curso", argumentó.

Calidad

La parlamentaria fue más allá, y señaló que "hay una previsión de crecimiento de matrícula y también hay una previsión de crecimiento de población en un valle como el de Turón, que ha pagado las consecuencias del declive económico y demográfico". Y subrayó que en el colegio Vega de Guceo "hay alumnos de necesidades educativas especiales, de necesidades de apoyo, incluso en Infantil, y con esta supresión la atención a estos alumnos va a disminuir, la calidad de la enseñanza va a disminuir y la plantilla de profesorado va a disminuir".

La diputada del PP subrayó que "no nos vale que ahora la Consejería de Educación diga que se puede dar marcha atrás, porque generalmente ya sabemos que cuando toman estas decisiones es casi imposible que las revoquen". Y criticó: "Como a Vega de Guceo no pueden ir a hacerse una foto porque no tienen nada que inaugurar, luego están abriendo escuelas de 0 a 3 años con dos, con tres o con cuatro alumnos, y mientras tanto suprimen unidades en centros como el de Turón".

Protesta

Por último, Gloria García aseguró que desde su partido "no vamos a quedar quietos, el AMPA ya ha anunciado que se van a movilizar, y ya lo están haciendo, y nosotros vamos a apoyarlos porque es un escarnio contra la educación pública en el Valle de Turón.