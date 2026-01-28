El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes

Se extiende el brote de sarna en el Hospital Valle del Nalón. Responsables de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de la comarca alertaron este miércoles del cierre de dos quirófanos como consecuencia de esta enfermedad cutánea, altamente contagiosa. Otras fuentes señalan que el brote, que hasta ahora solo había afectado a trabajadores de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) ya ha generado contagios también entre pacientes hospitalizados en planta.

El brote se conoció a principios de esta semana, después de que resultaran contagiados una decena de trabajadores de la UCI. En la mañana del martes, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, reconoció la existencia del brote de sarna entre los trabajadores de la UCI del Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo), y el cierre parcial del servicio para su desinfección, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. Señaló que los médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la UCI que están afectados por la enfermedad dejaron de trabajar desde el primer momento “y se tomaron medias de aislamiento muy importantes, como cuando estábamos con el covid”, explicó.

Contagios

Sin embargo, pese a las medidas de aislamiento, parece que el brote no ha podido ser contenido. Trabajadores del hospital señalaron que ya hay "algunos contagios entre pacientes" hospitalizados en planta y la Plataforma de usuarios en Defensa de la Sanidad Pública mostró su "preocupación" y alertó que "esta mañana nos hemos enterado de que cerraron por la sarna dos quirófanos, que realizan intervenciones de traumatología".

J.A.

Xuacu de Hoyos, portavoz del colectivo, indicó que "en situaciones así, los protocolos hay que activarlos desde el minuto uno. Parece que la gerencia y los equipos directivos del hospital están más pendientes de lo que va a pasar en marzo con la fusión, para ver a dónde los llevan. Ha fallado la información y tenían que hacer sellado la UCI desde el principio".

Incidencia al alza

En los últimos años son más frecuentes los brotes de esta enfermedad cutánea provocada por un ácaro. En Asturias hace al menos dos años que se vienen detectando brotes de cierta importancia. Ocurre en espacios como residencias de mayores, centros de menores o espacios compartidos como puede ser un hospital. El Principado ha reconocido en varias ocasiones haber tenido que hacer frente a brotes de sarna en equipamientos de su red asistencial.

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) –entidad que agrupa a la práctica totalidad de los dermatólogos del territorio nacional– estima que la incidencia de la escabiosis, la sarna humana, lleva aumentando desde 2020 a un ritmo del 20 por ciento anual. La infestación producida por el ácaro "Sarcoptes scabiei" es altamente transmisible.