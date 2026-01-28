Brote de sarna en el hospital Valle del Nalón: Salud asegura que la situación está "estabilizada" y que no hay contagios entre pacientes

El brote de sarna en el l Hospital Valle del Nalón "solo ha afectado a la Unidad de Cuidados Intensivos" (a un total de nueve profesionales), no ha generado contagios entre los pacientes y no ha afectado a la actividad quirúrgica. Así lo aseguró a primera hora de la tarde de este miércoles la Consejería de Salud, después de que horas antes representantes de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública del Nalón alertaran del cierre de dos quirófanos como consecuencia de esta enfermedad cutánea y de casos de sarna en pacientes hospitalizados.

Responsables de la Consejería de Salud señalaron que la Unidad de Cuidados Intensivos es la única que se ha visto afectada por el brote y "ha sido el único espacio que ha sido cerrado parcialmente para proceder a su desinfección ambiental en dos fases. Actualmente, la situación está estabilizada, los espacios comunes son seguros y se prevé la apertura total de los seis boxes el día 30 de enero, cuando la UCI pasará a estar operativa al completo sin necesidad de gestiones excepcionales por este brote"

Sobre los profesionales afectados, las mismas fuentes señalaron que "se confirmaron finalmente 7 casos entre el personal sanitario y 2 casos sospechosos que, en la valoración del riesgo se determina tratarlos como casos confirmados. Esta mañana se han incorporado los profesionales que han finalizado su periodo de incapacidad laboral y tratamiento".

También explicaron los responsables sanitarios que "para prevenir la propagación, se identificó y valoró en menos de 24 horas a un censo total de 120 contactos de profesionales para valoración y tratamiento profiláctico" y que "se han revisado un total de 80 pacientes, con un resultado de cero contagios detectados. Se ha informado a los familiares de los pacientes ingresados en la unidad".

Plataforma

En la mañana de este miércoles, la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública alertó del cierre de dos quirófanos por el brote de sarna y trabajadores del centro señalaron que la actividad quirúrgica se había visto afectada en al menos un quirófano por la limpieza de las instalaciones debido al brote, algo que Salud niega. Trabajadores del hospital también indicaron que en planta hay pacientes ingresados con sarna. Salud apuntó que esos casos no estarían vinculados de ninguna manera con el brote, que, insistieron, "solo afectó a la UCI, ni a pacientes ni a ninguna otra zona del hospital".