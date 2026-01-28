Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo... las "habilidades blandas" que buscan las empresas (y que se enseñan a más de 400 alumnos de estos cinco centros de FP de Asturias)

Habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo o el liderazgo son tan importantes o más que la capacitación técnica a la hora de encontrar un empleo. Por eso, 434 estudiantes de FP de la región (de tres centros de Langreo y dos de Gijón) recibirán este curso talleres para potenciar esas capacidades. Será a través del programa "Soft Skills", para mejorar la empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional (FP), formándoles en el desarrollo de las denominadas competencias blandas. La iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Gijón y CaixaBank Dualiza, con la colaboración de la Consejería de Educación.

Héctor Guzmán y Flor Córdoba, con sus compañeros al fondo. / M. Á. G.

El programa fue presentado este miércoles en el IES Cuenca del Nalón de Langreo. La actual edición de Soft Skills es la tercera, después de las desarrolladas en el curso 2023/2024 (con 381 jóvenes participantes) y en el curso 2024/2025 (con 404). En esta edición, además del IES Cuenca del Nalón participan el centro integrado de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo, el IES Nº1 de Gijón, el centro de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo y el centro de FP La Laboral de Gijón. Entre todos los centros se impartirán 57 sesiones para 19 grupos, con una previsión de formar a 434 alumnos en competencias que, "aunque no forman parte del desempeño específico de un puesto, son imprescindibles para el correcto desarrollo de cualquier trabajo", señalaron los organizadores.

Comparten esa visión los alumnos participantes en los talleres, como Héctor Guzmán, de 22 años y estudiante de primer curso del grado superior de Administración y Finanzas en el IES Cuenca del Nalón, que resaltó la importancia del trabajo en equipo. "En el trabajo para el que nos estamos preparando vas a estar siempre con compañeros. Y que ellos puedan aprovecharse, entre comillas, de ti y tú de ellos va a hacer que el trabajo sea más sencillo". En una línea similar se expresó Flor Milena Córdoba, de 46 años, que llegó hace un año a España desde Colombia y también cursa Administración y Finanzas. "Lo que nos están enseñando es muy enriquecedor y muy constructivo para la empleabilidad".

Por la izquierda, Ángel Balea, Nuria Blanco, Álvaro Alonso y Cristina Rodríguez, en la presentación del programa. / M. Á. G.

La presentación oficial contó con la participación del director general de Formación Profesional del Principado, Ángel Balea; el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso; la coordinadora para la Zona Norte de CaixaBank Dualiza, Cristina Rodríguez; y la directora del IES Cuenca del Nalón, Nuria María Blanco.

Para Alonso el proyecto, con financiación del Fondo Social Europeo, busca "formar a alumnos de FP en aquellas habilidades que desde las empresas han ido trasladando a las Cámaras de Comercio, habilidades que buscan y que esperan. Y que encontraban deficiencias a la hora de incorporarse al mercado laboral". Y añadió: "En tres sesiones de cuatro horas cada una de ellas, doce horas, en cada una de esas sesiones se trabaja una de estas habilidades".

260.000 oportunidades de trabajo en la próxima década en Asturias

Cristina Rodríguez señaló, por su parte, que "concretamente en Asturias, de aquí al 2035, según el Observatorio de Caixabank Dualiza, tendremos 260.000 oportunidades de empleo, de las cuales 71.000 van a ser para técnicos de FP. Y estas oportunidades de empleo van a ser básicamente, en un 81 por ciento, para cubrir el gran relevo generacional al que nos enfrentamos. En este sentido, incorporar talento joven formado y preparado es clave". También indicó que vemos que el 80 por ciento de las empresas españolas priorizan competencias como la comunicación, la adaptabilidad o la resolución de problemas en sus procesos de selección incluso por encima de conocimientos técnicos".

Estudiantes participantes en el programa. / M. Á. G.

Destacó el director general de FP que es una "colaboración muy productiva para todas las partes. Esto es una simbiosis en la que todos ganamos. Ganan los alumnos, gana el tejido empresarial porque mejorar la cualificación de los egresados es beneficioso y ganan los centros educativos, porque hay una parte educativa, formativa, que va más allá de lo que son las competencias y habilidades técnicas de una profesión".

Por último, la directora del IES Cuencas del Nalón resaltó que iniciativas así contribuyen a "modernizar la enseñanza de la FP, que pasa de ser básicamente técnica a tener en cuenta otro tipo de necesidades, que a veces son más importantes, como decían antes, que el puro conocimiento: el saber liderar, el saber responsabilizarse, el saber trabajar en equipo, el ser empático con los demás. Eso es muy importante también".