Ganar aparcamiento en el saturado polígono de Valnalón: la Policía local elabora un estudio para "optimizar" el espacio existente

La Policía Local de Langreo elabora un estudio para "optimizar" el estacionamiento en el parque empresarial de Valnalón, en Langreo. Así lo indicó el gobierno local, que señaló que la medida busca reordenar el volumen de aparcamientos actual para "ganar eficiencia". Valnalón cuenta con un aparcamiento a la entrada del polígono, en las inmediaciones de la gasolinera, y con plazas diseminadas a lo largo de los viales internos del parque empresarial. No obstante, ese espacio ya se queda pequeño ante la elevada demanda de estacionamiento en una zona en la que conviven empresas, la sede de Valnalón, el centro de emprendimiento del Principado y varios equipamientos docentes.

A todo ello hay que sumar la llegada de la sede de Duro Felguera, que se ubicará en el edificio Incuv@tic II de Valnalón. Se trata de un inmueble propiedad del Principado, de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, y situado justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini. Duro volverá a Langreo tras llegar a un acuerdo para vender su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Coches estacionados en Valnalón. / M. Á. G.

"El grupo Duro Felguera va a volver a Langreo", indicó el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, "y se está estudiando una ordenación del estacionamiento en el polígono de Valnalón, mediante un estudio que está elaborando la Policía Local". "Lo que buscamos es ver si se puede optimizar ese espacio, ver si se pueden sacar más plazas u ordenarlo de otra manera".

Más medidas

No es la única medida en cartera para ganar plazas de aparcamiento, al hilo de la llegada de Duro. La compañía cuenta con un edificio histórico de su propiedad (el antiguo colegio de La Salle) en las inmediaciones del parque Dolores F. Duro y con una amplia finca anexa, actualmente en desuso. "Ya hemos comentado con Duro Felguera la posibilidad de habilitarlo como aparcamiento para los empleados de la propia empresa, porque hay un problema importante de estacionamiento en la zona de Valnalón y hay que buscar alternativas", avanzó el propio Cases el pasado otoño.

Aparcamiento

Explicó entonces el edil langreano que "se está valorando la opción de que sea un aparcamiento mixto para trabajadores de Duro, pero del que también puedan disfrutar los ciudadanos en general".

El gobierno local de Langreo también se mostró dispuesto a "valorar" un cambio de catalogación de usos del antiguo colegio de La Salle, para que pueda alojar algún tipo de actividad empresarial. El inmueble, catalogado como equipamiento cultural y que en los últimos años había acogido sedes de asociaciones y cursos formativos, se encuentra sin actividad desde hace tres lustros.