El quién es quién de la "guerra" del esquí en Asturias: aquí te explicamos la situación

La situación de Valgrande-Pajares se ha convertido en un conflicto abierto con varios actores enfrentados, una auténtica "guerra" de la nieve. Consejería de Cultura, órganos asesores, la autodenominada Mesa de la Nieve, Cámara de Comercio, ayuntamientos, usuarios, trabajadores, la dirección del complejo... Todos ellos tienen el mismo objetivo, hacer de Valgrande una mejor estación de esquí. Sin embargo, las diferencias entre los distintos bandos parecen insalvables, con constantes recriminaciones, comunicados y denuncias públicas. Al final, sale perdiendo la propia estación y sus esquiadores.

Mesa de trabajo sobre el futuro de las estaciones invernales y de montaña asturianas. En marzo de 2025, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte creaba este organismo y celebraba la primera reunión del mismo, presidida por la propia Consejera, Vanessa Gutiérrez. Se trataba de un grupo consultivo, del que formaban parte, además del Gobierno regional, los ayuntamientos, los directores de las dos estaciones, la Cámara de Comercio, OTEA (patronal de turismo), la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, los concesionarios y empresarios vinculados tanto a Pajares como a Fuentes de Invierno y los clubes de esquí. Este organismo, en palabras de la Consejería, nacía con el objetivo "de impulsar el desarrollo de las dos estaciones, promoviendo su promoción conjunta, su actualización y también su adaptación a los retos de futuro que enfrentan con el cambio climático, pensando en su desestacionalización y en su actividad como estaciones de montaña, más allá de la temporada de nieve". Sin embargo, precisaron que en esa mesa inicial "nunca se ha acordado enviar comunicados o notas de prensa", y que la reunión celebrada en el campus de Mieres este lunes "no es una reunión de la Mesa de Trabajo por el futuro de las Estaciones Invernales y de Montaña, no fue convocada por la Consejería, ni ha participado de ella, como tampoco hicieron otras instituciones y entidades".

La Mesa de la Nieve, reunida en el Campus de Mieres el lunes. / A. Velasco

Segundo actor

La Mesa de la Nieve. Este lunes, el campus de Mieres sirvió como escenario para la última reunión de la autodenominada "Mesa de la Nieve", un colectivo en el que, en su última reunión, estuvieron presentes concesionarios de la estación de Pajares (cafeterías, alquileres y escuela de esquí), responsables de las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones de Pajares y La Raya, empresarios turísticos agrupados en Asturcentral y clubes de esquí. Precisamente Íñigo Cabal, presidente del club Elit Mirios, fue el que ejerció de portavoz de todos ellos para asumir las demandas respecto a Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, y sus entornos. Esta Mesa de la Nieve es un organismo no oficial, no convocado por la administración regional, y surgido del descontento de este sector y estos agentes con la gestión fundamentalmente de la estación lenense. Llevan funcionando bajo ese nombre desde antes del inicio de la temporada de esquí, y durante estos meses han sido duros en sus reclamaciones al Principado, especialmente en lo que respecta a la gestión de Pajares y la dimisión de la directora general de Deporte, aunque también en la reclamación de inversiones. En esta última reunión, sumaron al grupo a actores del valle de Aller, concejo en el que se encuentra la estación de Fuentes de Invierno.

Trabajadores

La plantilla de Pajares. En toda esta batalla, otro de los colectivos afectados o salpicados son los trabajadores de Pajares. La gestión del complejo lenense está en la picota, ya que es directamente responsabilidad del Principado, al contrario que Fuentes de Invierno, que gestiona una empresa pública (Recrea). La plantilla afirma que las constantes críticas condicionan su trabajo. Por ello, desde los sindicatos se ha pedido la disolución de la Mesa de la Nieve, al entender que los operarios de Pajares están sufriendo ataques constantes que están minando su salud mental. Dentro de la propia plantilla, eso sí, también hay bandos. Uno que apoya al director de la estación, Jorge Fernández, y otro crítico con su gestión.

Reunión

Aunque la postura de la Consejería siempre ha sido la de la mesura, evitando el conflicto directo con la llamada Mesa de la Nieve, lo cierto es que la frialdad es la tónica habitual en las últimas semanas. Como consecuencia de ello, desde el Gobierno regional se ha convocado, precisamente para este miércoles, una nueva reunión de trabajo, aunque no todos los actores del grupo inicial están invitados. En concreto, irán al encuentro, para hablar exclusivamente de Pajares, el Ayuntamiento de Lena, la Cámara de Comercio, OTEA, y la Federación de Deportes de Invierno, además de la administración regional. Se queda fuera el "núcleo duro" de la Mesa de la Nieve.