Langreo adjudica la obra de la senda de La Pipiona, que recuperará 7 kilómetros de antiguas rutas mineras
Los trabajos, a los que optaron 14 empresas, tendrán un coste de 378.517 euros
El Ayuntamiento de Langreo ha formalizado el contrato para el inicio de las obras de la senda de La Pipiona. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor S.L., por un importe total de 378.517 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 18 semanas, teniendo que estar finalizados en todo caso antes del 30 de junio de 2026. Al proceso de licitación de esta ruta senderista concurrieron un total de 14 empresas, una muy cifra elevada que, según subraya el Consistorio, “pone de manifiesto el interés y la competitividad generados por esta propuesta”.
El proyecto está financiado íntegramente con fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a las zonas afectadas por la transición energética, lo que permitirá ejecutar el plan "sin coste para las arcas municipales".
La actuación en la Senda de La Pipiona tiene como objetivo, afirmaron desde el gobierno local de Langreo, la "puesta en valor del medio natural, la mejora de los servicios ambientales y la regeneración de zonas degradadas, mediante el acondicionamiento y la realización de caminos, senderos y pasos fluviales, contribuyendo así a la recuperación del patrimonio natural y de los recursos del entorno".
Antiguos senderos mineros
Tal y como recoge el propio proyecto, la motivación principal es ampliar la oferta de actividades turísticas del concejo. Para ello se recuperarán antiguos caminos y senderos que en su día prestaron servicio a las primeras explotaciones mineras del municipio. Se trata de un recorrido de cerca de siete kilómetros, que permitirá el uso senderista y ciclista, que discurre por Langreo cerca del límite con el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Discurrirá por las zonas de Pumarín, La Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Langreo busca avanzar en "la recuperación del patrimonio y la diversificación económica del concejo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
- Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
- La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
- Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
- Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses