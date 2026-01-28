Langreo adjudica la obra de la senda de La Pipiona, que recuperará 7 kilómetros de antiguas rutas mineras

El Ayuntamiento de Langreo ha formalizado el contrato para el inicio de las obras de la senda de La Pipiona. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor S.L., por un importe total de 378.517 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 18 semanas, teniendo que estar finalizados en todo caso antes del 30 de junio de 2026. Al proceso de licitación de esta ruta senderista concurrieron un total de 14 empresas, una muy cifra elevada que, según subraya el Consistorio, “pone de manifiesto el interés y la competitividad generados por esta propuesta”.

El proyecto está financiado íntegramente con fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a las zonas afectadas por la transición energética, lo que permitirá ejecutar el plan "sin coste para las arcas municipales".

La actuación en la Senda de La Pipiona tiene como objetivo, afirmaron desde el gobierno local de Langreo, la "puesta en valor del medio natural, la mejora de los servicios ambientales y la regeneración de zonas degradadas, mediante el acondicionamiento y la realización de caminos, senderos y pasos fluviales, contribuyendo así a la recuperación del patrimonio natural y de los recursos del entorno".

Antiguos senderos mineros

Tal y como recoge el propio proyecto, la motivación principal es ampliar la oferta de actividades turísticas del concejo. Para ello se recuperarán antiguos caminos y senderos que en su día prestaron servicio a las primeras explotaciones mineras del municipio. Se trata de un recorrido de cerca de siete kilómetros, que permitirá el uso senderista y ciclista, que discurre por Langreo cerca del límite con el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Discurrirá por las zonas de Pumarín, La Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Langreo busca avanzar en "la recuperación del patrimonio y la diversificación económica del concejo".