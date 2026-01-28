El truculento suceso equino de El Pino, Aller: aparecen muertos dos caballos, envenenados con fármacos (según la autopsia)

Podría ser el guión de una novela negra, aunque las víctimas en este caso, no hayan sido personas, sino animales. Desde luego, el entorno en el que ha ocurrido todo, la parroquia allerana de Felechosa, y el pueblo de La Pola del Pino, conforman un plató natural de excepción. Un ganadero de la zona, Basilio González, ha denunciado ante la Guardia Civil la muerte de una yegua y un potro de su propiedad, que aparecieron muertos en su finca en extrañas circunstancias. Unos meses antes otros cuatro equinos de otros dos ganaderos de la zona aparecieron en circunstancias similares. González espera que la Benemérita logre resolver el caso. Él sospecha, pero no tiene pruebas, sobre el posible autor. El misterio está servido.

Basilio González explica su caso. A finales de noviembre, poco antes del "Mercaón" de Cabañaquinta -que no llegó a celebrarse por restricciones sanitarias sobre todo el ganado de Asturias-, el hombre (que vive en Posada de Llanera pero tiene una segunda residencia en Aller), detectó que una de sus yeguas y su cría estaban enfermas. Llamó al veterinario y según explica "en un primer momento pensó que era un cólico". Le puso tratamiento a los animales, pero apenas 24 horas después, uno de ellos comenzaba "a echar espuma por la boca" y moría. Al día siguiente, el otro caballo sufría los mismos síntomas. "Después de hablar con el veterinario se descartó el cólico", explica González.

Envenenamiento

Fue entonces cuando cobró con fuerza la teoría del envenenamiento. Y para cerciorarse, el ganadero pidió realizar la autopsia de los animales, que eél mismo se costeó y que tardó varias semanas en llegar. "Se llevaron las vísceras de los animales y las analizaron", señala. Ahí se confirmo su hipótesis: la analítica dio como resultado que ambos presentaban cierta concentración de Pentobarbital. Basilio González explica que este compuesto es un medicamento de uso profesional que generalmente se utiliza para prácticar la eutanasia a los animales.

Uno de los animales fallecidos, propiedad de Basilio González. / Cedida a LNE

En ese momento, el ganadero procedió a denunciar el caso ante la Guardia Civil. Pensó hacerlo directamente al Seprona, la unidad de la Benemérita que se encarga de velar por la fauna y la naturaleza, pero finalmente le conminaron a hacerlo en un puesto regular de la Guardia Civil. "Presenté la denuncia y me dijeron que me llamarían, que lo comunicarían al Seprona y que se investigaría", señala González.

Después de saber qué le había sucedido a los animales, Basilio González habló con vecinos del pueblo, apesadumbrado por la pérdida de sus caballos. Y en esas conversaciones, otros dos ganaderos de la zona señalaron que meses antes (en mayo y en verano), les había pasado lo mismo. Dos caballos de cada uno de ellos habían aparecido muertos también en extrañas circunstancias y con síntomas muy similares o prácticamente iguales a los de los equinos de Basilio, unos hechos que ellos no llegaron a denunciar.

Sospechas

Como en toda buena novela de misterio, tiene que haber sospechosos, y en este caso los hay. Porque solo hay un nexo de unión entre estos tres ganaderos. Sería una cuarta persona, por la que por diferentes motivos, con todos ellos mantiene discrepancias. "El problema es que no hay ninguna prueba", indica González. "La Guardia Civil me preguntó, pero aunque yo pueda sospechar de alguien, no tengo pruebas para poder acusar, por lo que el asunto es complicado", afirma el ganadero.

El valor conjunto de los dos animales envenenados es de unos 3.000 euros. "El seguro que tienen los animales me paga 700 euros por ellos, lo que no cubre la pérdida, aunque eso ahora mismo es lo de menos", afirma Basilio González. Su aspiración es que el caso se resuelva y que se identifique al culpable. "Yo no vivo del ganado, y tengo los animales por afición, y la verdad es que me entristeció mucho", confiesa. La pelota está ahora en el tejado de los investigadores: el misterio de los equinos envenenados busca solución.