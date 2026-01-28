Vox pide el arreglo del parque gerontológico de Moreda, Aller

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Aller reclama al gobierno local que actúe para arreglar el parque gerontológico situado junto "al Hogar del Jubilado, en Moreda de Aller". Este parque, denuncia el concejal Juan Antonio del Peño, "presenta un estado de deterioro y abandono, con elementos dañados, falta de mantenimiento y condiciones que limitan o impiden su uso con seguridad. Esta situación no solo priva a las personas usuarias de un recurso esencial, sino que también supone un riesgo potencial para su integridad física".

Por ello reclama la "restauración y puesta en valor" de la instalación, una actuación "coherente con las políticas de atención a personas mayores, cuidado del espacio público y del compromiso con la comunidad".