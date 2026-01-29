Concluyen las obras para mejorar la seguridad en la potabilizadora de agua de Sobrescobio, "grifo de Asturias"

Las obras de mejora de los accesos y la seguridad en las zonas de trabajo de la estación de tratamiento de agua potable de Rioseco, en Sobrescobio, han terminado. Los trabajos contaron con un presupuesto de 48.364 euros. Esta actuación forma parte del plan anual, dotado con 5,7 millones, que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) dedica a la explotación y conservación de infraestructuras de la zona central.

Los trabajos han consistido en la instalación de nuevas escaleras y en la sustitución de otras estructuras de este tipo. También se han incorporado protecciones colectivas y sistemas de acceso homologados. Con estas mejoras se facilita el acceso a áreas clave, como la arqueta del caudalímetro de agua tratada, las galerías de filtros, la arqueta de entrada de escurridos de espesadores y la arqueta de vaciado de la obra de toma.

La actuación también ha incluido la instalación de equipos como pescantes portátiles y fijos de acero inoxidable para labores de rescate y elevación, maquinaria de carga con capacidad de hasta mil kilogramos, líneas de vida rígidas verticales y sistemas anticaídas.

Con este proyecto, el consorcio "refuerza su compromiso con la mejora continua del servicio público del agua".

La estación de tratamiento de agua de Rioseco, situada a pie de presa del embalse homónimo, forma parte del sistema de aprovechamiento de aguas del río Nalón y está diseñada para tratar hasta 3.200 litros por segundo. Se trata del principal "grifo de Asturias", de ella sale el 98% del agua que ofrece Cadasa. Su explotación y mantenimiento se realizan de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los 365 días del año, gracias al trabajo de un equipo de 17 profesionales.