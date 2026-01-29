Entra en servicio el nuevo Local de Asociaciones de Ujo (Mieres), que costó 375.000 euros

Ujo ya cuenta con su nuevo Local de Asociaciones. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, visitó esta semana el remodelado inmueble, totalmente rehabilitado para convertirse en un espacio de referencia para el movimiento asociativo de la localidad. El objetivo es "promover la participación ciudadana y dinamizar la actividad en el territorio".

Se trata de una instalación en la que se han invertido 375.000 euros, que permitieron recuperar lo que era la antigua Casa de Correos de Ujo. Una rehabilitación integral que ha incluido actuaciones en materia de accesibilidad, aislamiento o energía. La renovación de la instalación eléctrica y de alumbrado del equipamiento, con tecnología LED, sensores de presencia y un sistema de telegestión en remoto; así como la mejora del aislamiento térmico de la envolvente, fueron algunas de las obras realizadas.

Lugar de uso común

“Este equipamiento está pensado para fomentar y apoyar el movimiento asociativo en Ujo, y para poner a disposición de los vecinos un lugar para el uso común y colectivo”, señaló el Alcalde, que estuvo acompañado en esta visita por representantes de asociaciones de Ujo y por la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, y el concejal de Mantenimiento, Luis Ángel Vázquez Maseda.

Noticias relacionadas

La relevancia de este proyecto hizo que el Ayuntamiento decidiera en su día presentarlo a la convocatoria de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que acabó aceptándolo y financiado las obras.