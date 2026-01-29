Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones

La junta general de socios se celebará este sábado 31 de enero, a las 11.30 horas

Procesión de El Carbayu, patrona de Langreo.

Procesión de El Carbayu, patrona de Langreo. / A. Velasco

L. Díaz

Langreo

La Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu", organizadora de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará este sábado 31 de enero su junta general ordinaria, a la que pueden acudir los socios. La reunión tendrá lugar en el Centro Social de El Carbayu, a las 11.30 horas en primera convocatoria, las 12.00 horas en segunda.

En el orden el día destaca el inicio del proceso electoral "para formar una nueva junta directiva". También se tratará el estado de las cuentas de la sociedad y el estado de sus proyectos, además de responder a ruegos y preguntas de los socios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
  2. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  3. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
  4. El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
  5. Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
  6. La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
  7. Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
  8. El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes

Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones

Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones

Pinzas o máscaras de gas

Salto hacia adelante para Fuentes de Invierno: publicado el informe ambiental que permitirá doblar sus kilómetros esquiables

Salto hacia adelante para Fuentes de Invierno: publicado el informe ambiental que permitirá doblar sus kilómetros esquiables

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras de Rioturbio: investigan una posible indisposición previa de la víctima

Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras de Rioturbio: investigan una posible indisposición previa de la víctima

El pediatra German Rodríguez organiza una acto cultural para salvar vidas en Guatemala: “Cada entrada es una muestra de apoyo real a quienes más lo necesitan”

El pediatra German Rodríguez organiza una acto cultural para salvar vidas en Guatemala: “Cada entrada es una muestra de apoyo real a quienes más lo necesitan”

El truculento suceso equino de El Pino, Aller: aparecen muertos dos caballos, envenenados con fármacos (según la autopsia)

El truculento suceso equino de El Pino, Aller: aparecen muertos dos caballos, envenenados con fármacos (según la autopsia)

La Mesa de la Nieve se convierte en asociación para "defender el futuro" de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

La Mesa de la Nieve se convierte en asociación para "defender el futuro" de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno
Tracking Pixel Contents