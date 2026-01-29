Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones
La junta general de socios se celebará este sábado 31 de enero, a las 11.30 horas
L. Díaz
Langreo
La Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu", organizadora de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará este sábado 31 de enero su junta general ordinaria, a la que pueden acudir los socios. La reunión tendrá lugar en el Centro Social de El Carbayu, a las 11.30 horas en primera convocatoria, las 12.00 horas en segunda.
En el orden el día destaca el inicio del proceso electoral "para formar una nueva junta directiva". También se tratará el estado de las cuentas de la sociedad y el estado de sus proyectos, además de responder a ruegos y preguntas de los socios.
