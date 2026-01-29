Martínez-Bascuñán: "La conversación democrática se resquebraja"

La Casa de la Buelga acogió la presentación del libro "Hanna Arendt y la posverdad", de la politóloga y filósofa Máriam Martínez-Bascuñán. Un acto que llenó los salones de la Casa de la Buelga, en Ciaño, Langreo. Presentada por Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón -organizadora de la presentación- y por Enrique del Teso, profesor de Lingüística, la autora explicó por qué sintió la necesidad de escribir este libro: "Vivimos un momento en que el suelo común que hace posible la conversación democrática se resquebraja", afirmó.

Martínez-Bascuñán apuntó que esta ausencia de diálogo racional está produciéndose "no porque nos falte información —la tenemos toda— sino porque la verdad ha perdido su capacidad de obligarnos. Frente a eso, el libro reivindica algo que puede parecer modesto pero es esencial: la opinión. No la opinión como ocurrencia, sino como juicio formado, como ejercicio de pensar por uno mismo. Los ciudadanos no debemos delegar ese juicio ni en el experto ni en la tribu. Es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla".

En su introducción, Del Teso señaló al poder de los tecnomagnates, la erosión de la verdad compartida, las dificultades para combatir la desinformación. Rivera subrayó que "estamos perdiendo el mundo común. La posverdad no busca convencer; busca dividir. Sin hechos compartidos, el diálogo y la democracia se debilitan". Tras el acto, se produjo un coloquio, en el que los asistentes mostraron su preocupación por la situación que ese está produciendo a nivel global.